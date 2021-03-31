Bursa'da, cami tuvaletinde intihar!

Bir kişinin yaşamını yitirdiği üzücü olay Bursa İznik'te bir cami tuvaletinde yaşandı.
Üzücü olay saat:17.00 sularında Bursa İznik'te bulunan bir caminin tuvaletinde yaşandı. İlçede bulunan bir camiye namaz kılmak için gelen cemaat tuvaletin uzun süre kilitli kalması üzerine durumdan şüphe ederek kapıyı zorladı ve içeriye girdi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
Bedel'in huzurevinde kaldığı ancak birkaç kez buradan kaçtığı, son dönemlerde ise psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.
İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 31.03.2021 22:12