Bursa'da caddenin ortasında çıplak halde caddede koşan kadın:

Bursa Atatürk Caddesi’nde, İstanbul Bakırköy doğumlu olduğu belirtilen 30-35 yaşlarında olan S.Y. isimli kadın, çıplak bir şekilde koşarak kısıtlama dolayısı ile polisler tarafınca oluşturulan uygulama noktasına doğru koşmaya başladı.

Bu esnada aynı caddede devriye görevinde olan bir grup bekçiyle uygulama noktasında bulunan polisler kadına engel olmak için uğraştı.

"Vazifemi yaptım baba"

Kadına ait olan kıyafetleri toplayarak peşinden koşuşturmaya başlayan ekipler, kadını tarihi hanlar alanında durdurarak kıyafetlerini giymesi için ikna etmeye çalıştı.

"vazifemi yaptım baba"

Orhan parkına doğru kollarını açarakşeklinde haykıran kadın, ardından kıyafetlerini üstüne giyerek polis otomobiline binerek gözlerden uzaklaştı.

İzmir'de de yaptı

İfade alınması için polis merkezine götürülen kadının daha önceleri de İzmir'de aynı eylemden sabıkası olduğu açıklandı.

Kendini ifade edebilmekte zorluk yaşayan kadının Alie Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım edilmesi istendiği duyuruldu.

Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.