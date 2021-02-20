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Bursa'da caddenin ortasında çıplak halde caddede koşan kadın: "Vazifemi yaptım baba"

Bursa'nın en bilindik caddesinde uygulamada yapan olan ekiplerinin yer aldığı noktaya doğru çıplak bir şekilde koşan bir kadın ortalığı birbirine kattı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:39
Bursa'da caddenin ortasında çıplak halde caddede koşan kadın:
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Bursa Atatürk Caddesi’nde, İstanbul Bakırköy doğumlu olduğu belirtilen 30-35 yaşlarında olan S.Y. isimli kadın, çıplak bir şekilde koşarak kısıtlama dolayısı ile polisler tarafınca oluşturulan uygulama noktasına doğru koşmaya başladı.

Bu esnada aynı caddede devriye görevinde olan bir grup bekçiyle uygulama noktasında bulunan polisler kadına engel olmak için uğraştı.

"Vazifemi yaptım baba"

Kadına ait olan kıyafetleri toplayarak peşinden koşuşturmaya başlayan ekipler, kadını tarihi hanlar alanında durdurarak kıyafetlerini giymesi için ikna etmeye çalıştı.

Orhan parkına doğru kollarını açarak

"vazifemi yaptım baba"

 şeklinde haykıran kadın, ardından kıyafetlerini üstüne giyerek polis otomobiline binerek gözlerden uzaklaştı.

İzmir'de de yaptı

İfade alınması için polis merkezine götürülen kadının daha önceleri de İzmir'de aynı eylemden sabıkası olduğu açıklandı.

Kendini ifade edebilmekte zorluk yaşayan kadının Alie Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım edilmesi istendiği duyuruldu.

Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
BursaKadınçıplakPolisBekçiCadde
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