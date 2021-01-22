Bursa'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi öldür, 4 kişi yaralandı

23 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazası gece geç saatlerde Bursa merkez ilçesi Yıldırım'da meydana geldi.

Gece geç saatlerde kendi aracıyla Ankara yönünde yolda seyir halinde olan 23 yaşındaki Bedirhan Olgun'un sürücüsü olduğu araç buzlanan yolda kontrolden çıktı. Genç sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkınca ilk olarak M.K'nın sürücüsü olduğu işçileri taşıyan servise çarptı ve savrularak otobüs durağına girdi.

23 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören işçiler otomobilin içinde sıkışan sürücü Olgun ve yanında bulunan Bilal P., Yusuf B., Osman G. ve Muzaffer Samet T.'yi sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti.

İhbar ile birlikte kaza yerine kısa süre içinde 112 sağlık personeli, polis ve kurtarma ekipleri ulaştı. Ekipler yaptıkları ilk incelemede kullanılmaz hale gelen aracın sürücüsü Olgun hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralanan yolcular ise kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra acil olarak ambulans ile hastanelere kaldırıldıç

. Kazada hayatını kaybeden Olgun'un cansız bedeni ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin, otobüse çarptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.