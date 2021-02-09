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Bursa’da bir otomobil sürücüsü arabayla kafenin içine girdi

Bursa’da bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla kendisini bir kafenin içerisinde buldu. Sürücünün arabayı yanlış viteste unuttuğu düşünülüyor.

09 Şubat 2021 Salı 18:53
Bursa’da bir otomobil sürücüsü arabayla kafenin içine girdi
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Bursa’da otomobilini park etmeye çalışan bir sürücü kendisini aniden bir kafenin içerisinde buldu. Otomobilini yanlış vitese taktığı düşülen sürücü kafede epeyce hasara yol açtı. Sabah saatlerinde meydana gelen olay kafenin sahibini epeyce şaşırttı. Kafenin sahibi olan Doğukan Şebin sabah iş yerine geri döndüğünde gördüğü manzaraya inanamadı. Kafesinin içerisinde bir arabayla karşılaşan Doğukan Şebin ne yapacağını bilemedi.

 

Kafenin sahibinin babası tarafından daha rahat park edebilsin diye komut verilen sürücü, arabayı yanlış viteste unuttuğunu çok geç fark etti. Aniden kendisini kafenin içerisinde bulan sürücü az kalsın kaza sırasında kafede oturmakta olan bir kişiyi de eziyordu. Hiçbir yaralanma veya can kaybının meydana gelmediği kazada dükkân ağır bir hasar aldı. Kafede toplam 80.000 TL’lik hasar söz konusuydu. Sürücü dükkânda meydana gelen tüm hasarları karşılayacağını söyledi. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:53
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Anahtar Kelimeler:
BursaAraba Kazası
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