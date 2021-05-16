Bursa'da balkondan aşağıya düşen çocuğu bahçedeki koltuk kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan bir ailenin 2 yaşındaki çocukları Sara H. Adlı küçük kız çocuğu balkonlarında oyun oynamaya başladı.

Balkonun korumalıklarına tırmanan küçük çocuk, dengesini bir anda kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan balkonlarından aşağı boşluğa düştü.

KOLTUK SAYESİNDE KURTULDU

2 yaşındaki küçük çocuk bahçede bulunan koltuğun üzerine düşerek hafif bir şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şans eseri beton zemine düşmekten kurtulan minik kız bahçeye bırakılan koltuk üzerine düşerek kurtuldu. Hastaneye kaldırılan minik Sara H. ‘nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.