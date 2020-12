Bursa’da gerçekleşen olayda sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde akan trafikte bir at arabalı hırsız polisten kaçarken cep telefonu kameralı ile kaydedildi. Polisten kaçtığı söylenen at arabalı hırsız trafiğin en yoğun bir şekilde aktığı ana yolda ters yönde gitmeye başladı. Büyük bir paniğe sebep olan at arabası araca çarparak durabildi.

Polisler tarafında gözaltına alınan at arabası sürücüsü hemen ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

