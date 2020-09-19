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Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü

Bursa Gemlik'te aile arasında çıkan kavgada abla eline geçirdiği av tüfeğiyle kardeşini vurarak öldürdü.

19 Eylül 2020 Cumartesi 12:56
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü
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Sonu kanlı biten bir kişinin öldüğü aile kavgası Bursa Gemlik'te yaşandı.

İlçe'de yaşayan Hasan Ali Y. isimli kişi arasında kendi evindeki anne ve babasıyla henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Hasan Ali Y. kendi anne ve babasını evin odasına kilitledi.

Bu esnada iş için dışarda olan evin ablası G.Y ev geldi ve olayları gördü. Duruma sinirlenen abla eline geçirdiği tüfekği kardeşi Hasan Ali Y.'ye doğrultu ve tetiğe bastı.


Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hasan Ali Y.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra devlet hastanesini kaldırdı.

Yaralanan Hasan Ali Y. burda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve zanlı abla gözaltına alınarak karakola götürüldü.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 12:56
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Anahtar Kelimeler:
GemlikSilahlı KavgaBursa Silahlı Kavga
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