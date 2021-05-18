Bursa Karacabey'de iki aracın karıştığı kazada 1 ölü, 5 yaralı!

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza saat 19.00 sularında Mehmet Yusuf K. kontrolündeki 34 NG 8372 plakalı otomobil ile Balıkesir-Bursa otoyolunun 160. Kilometresinde kendisiyle aynı yönde seyreden Ufuk Y. yönetimindeki 34 CMZ 571 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak taklalar atan Ufuk Y. kontrolündeki 34 CMZ 571 plakalı otomobilde yolcu olan Sezer Sertaç isimli vatandaş yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza sonucu araçlardaki yaralılar Ufuk Y., Mehmet Yusuf Karataş, Sevgi Yılmaz, Alper Yılmaz ve Alparslan Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne tedavi edilmek üzere sevk edildi. Tedavileri devam eden 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;