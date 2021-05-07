Bursa İnegöl'de tır yan devrildi! Ankara yolu trafiğe kapandı

Kaza bugün Bursa Ankara arasındaki karayolunda İnegöl mevkiinde meydana geldi.
Gelen bilgilere göre Bursa Ankara arasındaki karayolunda Bursa istikametinde seyir halinde olan Serbülent D.'nin sürücüsü olduğu yüklü tır direksiyon hakimiyeti kaybolunca kontrolden çıktı. Yolda savrulan tır yol kenarındaki kanala yan devrildi.
Ekipler yan devrilen tırı kanaldan çıkarmak için çalışma başlatırken, bu esnada Ankara karayolu trafiğe kapatıldı.Yan yatan tır, çekiciyle kurtarılarak yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 07.05.2021 21:47