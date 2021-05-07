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Bursa İnegöl'de tır yan devrildi! Ankara yolu trafiğe kapandı

Bursa Ankara arasında ki karayolunda İnegöl mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan tır, kontrolden çıkarak yol kenarında ki kanala yan devrildi. Kaza sonrasında Ankara karayolu trafiğe kapandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:47
Bursa İnegöl'de tır yan devrildi! Ankara yolu trafiğe kapandı
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Kaza bugün Bursa Ankara arasındaki karayolunda İnegöl mevkiinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Bursa Ankara arasındaki karayolunda Bursa istikametinde seyir halinde olan Serbülent D.'nin sürücüsü olduğu yüklü tır direksiyon hakimiyeti kaybolunca kontrolden çıktı. Yolda savrulan tır yol kenarındaki kanala yan devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve kurtama ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yan devrilen tırın sürücüsünü yaralı olarak kurtardı ve yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ekipler yan devrilen tırı kanaldan çıkarmak için çalışma başlatırken, bu esnada Ankara karayolu trafiğe kapatıldı.Yan yatan tır, çekiciyle kurtarılarak yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:47
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Anahtar Kelimeler:
Tır KazasıBursaInegöl Tır Kazası
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