İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Bursa İnegöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada kazanın şiddetiyle ters dönen hafif ticari araçtaki 3'üçocuk 4 kişi yaralandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:24
Bursa İnegöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı!
Takip Et:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza saat 17.30 sularında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Ortaköy’den İnegöl ilçesin doğru seyreden sürücü Murat Çoban (35) kontrolündeki 16 GF 850 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fahrettin Turan (43) idaresindeki 16 AFB 038 plakalı otomobil ile virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç ters dönerken, otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaşanan kaza sonucu hafif ticari araçta yolcu olan Deniz Göksel (6), Ecrin Çoban (8) Sevgi Çoban (34) ve Eren Çoban (5) yaralandı. Yaşanan kazadan yaralı olarak kurtulan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla oldukları yerden kaldırılarak yolun trafik akışı sağlandı. Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;

 

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 19:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaKazaInegöl4 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler
A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler

Popüler Haberler

Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Savaşçı 105. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle!
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisi Veysel (Semih Ertürk) kimdir?
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 28.bölüm tek parça izle!
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisine katılan Nuri Gökaşan kimdir? Musa karakteri kimdir?
Son Yaz dizisi Eray karakteri kimdir? Yunus Narin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 13 Mayıs 2021 Perşembe
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2021
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Bugün hangi maçlar var, 15 Mayıs 2021 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2021
Gönül Dağı dizisine katılan Çiğdem Aygün kimdir? Keriman karakteri kimdir?
Galatasaray Yeni Malatyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports GS Yeni Malatya tek maç nasıl satın alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.