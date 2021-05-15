Bursa İnegöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza saat 17.30 sularında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Ortaköy’den İnegöl ilçesin doğru seyreden sürücü Murat Çoban (35) kontrolündeki 16 GF 850 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fahrettin Turan (43) idaresindeki 16 AFB 038 plakalı otomobil ile virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç ters dönerken, otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaşanan kaza sonucu hafif ticari araçta yolcu olan Deniz Göksel (6), Ecrin Çoban (8) Sevgi Çoban (34) ve Eren Çoban (5) yaralandı. Yaşanan kazadan yaralı olarak kurtulan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla oldukları yerden kaldırılarak yolun trafik akışı sağlandı. Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;