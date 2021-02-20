Bursa İnegöl'de fabrikada patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 çalışanın ise yaralandığı feci patmala olay sabah saatlerinde Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yaşandı.

İlçede faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının buhar kazanında mesai saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedende patlama meydana geldi. Patlama sonrasında fabrikanda yangın çıktı. Çalışanların haber vermesiyle birlikte olay yerinde itfaiye,polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, diğer yandan da fabrikada ki çalışanları dışarıya çıkardı.

1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri patlamanın etkisiyle 47 yaşındaki İlhan Doğan isimli çalışanın hayatını kaybettiğini, Altun Koçak , Bayram Göksu,Esengül Arslan , Murat Baydan ,Melahat İpek ve Daaed Ataya isimli çalışanları ise yaralandığını belirledi. 4'ü ağır olan 6 yaralı çalışan hemen hastaneye sevk edildi.

an İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı.

Patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.