Bursa/İnegöl SKG ilçe müdürlüğü iletişim bilgileri

SGK’nın Bursa İnegöl şubesinin adresi nedir?
Bursa ilinin İnegöl ilçesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) şubesinin adresi Alanyurt içerisinde yer almaktadır. Bu şubeye ulaşmak için vatandaşlar bu otobüs hatlarından yararlanabilir;
• Hamzabey-Kent Meydanı, E/2
• Ümran Sönmez Onkoloji Hastanesi-Kent Meydanı, 4/A
• Çiftehavuzlar, 5/A
• Ataevler-Atatürk Caddesi, 9/M
• Balat(Altıparmak Caddesinden kalkar), 14/F
• Çağrışan-Atatürk Caddesi, 14/L
• Aksungur- Atatürk Caddesi, 14/N
• Alemdar, 15/A
• Yeni Adliye- Atatürk Caddesi, 16/A
• Panayır- Atatürk Caddesi, 17/A
• Siteler, 18/B
• Altınova- Atatürk Caddesi, 18/İ
• Bursa Bölge Adliyesi- Atatürk Caddesi, 19/A
• İsmetiye- Atatürk Caddesi-Ring, 19/B
• Çekirge Dev. Has. , 19/E
• Başaran- Atatürk Caddesi, 19/İ
• Millet Mahallesi- Devlet Has. – Ring, 20/A
• Siteler- Atatürk Caddesi, 25/D, 28/A
• Çekirge Dev. Has.(Kaplıkaya’dan kalkar), 30
• Derebahçe- Kent Meydanı, 36
• Terminal- Atatürk Caddesi, 38
• Yaylacık- Atatürk Caddesi, 6/K-1
• Nilüferköy- Atatürk Caddesi, 14/L-2
• Küçükbalıklı Sanayi- Atatürk Caddesi, 16/İ
• Koğukçınar, 19
• Siteler, 25
• Siteler(Adaletten kalkar), 31/A
• Uludağ Üniversitesi, 43/D
• Millet Mahallesi, 19/C
• Terminal (Gökdere’den kalkar), 94
• Kent Hali, 1/H
• Siteler- Kent Meydanı, S/2
• Millet Mahallesi- Atatürk Caddesi- Ring, 20
• Samanlı Mahallesi- İnönü Caddesi, 21
• Mevlana Mahallesi, 21/C
• Derebahçe- Atatürk Caddesi, 36/A
• Hamamkızık- Atatürk Caddesi, D/10
• Uludağ Üniversitesi, E/13
• Vakıf Mahallesi- İnönü Caddesi, 22/C
• Fidyekızık- Atatürk Caddesi, 23
• Erikli- Atatürk Caddesi, 23/A
• Dev. Has., 24/B
• Atatürk Cd., 24/D
• Çekirge Dev. Hast.(Kaplıkaya’dan kalkar), 25/A
• Siteler- Atatürk Caddesi, 25/B
• Dev. Has., 26/A
• Kaplıkaya- Atatürk Caddesi 27/A
• Siteler, 28
• Çekirge Dev. Hast, 29/A
• Şehreüstü İst.- Dev. Has., 35/B
• Şehreüstü İst- Atatürk Caddesi, 35/C
• Ova Sokak- Setbaşı, D/1-B.
SGK’nın Bursa/İnegöl’de yer alan adresi ise;
Yunus Emre Mahallesi, Avcı Sokak, no:2, Alanyurt, 16400.
SGK’nın Bursa/İnegöl mail adresi nedir?
Birçok SGK İlçe Müdürlüğünde olduğu gibi; SGK İnegöl İlçe Müdürlüğü de mail adresi aracılığı ile işlemlerini yürütebilmekte. SGK’nın İnegöl İlçe Müdürlüğü mail adresiyse;
inegolsgm@sgk.gov.tr
SGK’nın Bursa/İnegöl şubesinin müdürü kimdir?
SGK İnegöl İlçe müdürü olarak atanmış kişinin ismi Erdal Alağan’dır. Kendisi hâlâ görevine devam etmektedir.
SGK Bursa/İnegöl şubesinin telefon ve faks numaraları nedir?
• Telefon numarası; (224) alan kodu ile 600 10 00,
• Faks numarası; (224) alan kodu ile 713 27 59.
Bursa SGK İl Müdürlüğü nerededir?
SGK’nın Bursa ilinde yer alan İl Müdürlüğü, Osmangazi’de yer almaktadır. Bursa/Osmangazi İl Müdürlüğü numarası ise;
• Telefon numarası: (224) alan kodu ile 600 10 00,
• Faks numarası; (224) alan kodu ile 273 17 34.
• Mail adresi ise; bursasgim@sgk.gov.tr
Son Güncelleme: 19.02.2021 18:26