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Bursa hangi risk grubunda yer alıyor? Bursa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı

Bursa hangi risk grubunda, renk kodu ne ve Bursa’da sokağa çıkma yasağı var mı soruları gündem oldu. Vatandaşlar Bursa’da sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorularını araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:34
Bursa hangi risk grubunda yer alıyor? Bursa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
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1 Mart günü yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin 4 gruba ayrılacağını ve gruplara göre illerde yasakların esnetileceğini açıkladı.

Bu kapsamda iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde yasaklar esnetildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasaklar devam etti. Bursa ilinin hangi grupta yer aldığı merak konusu oldu.

Bursa ili renk kodu ve risk grubu

Açıklanan gruplar kapsamında düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renkle paylaşıldı. Bursa ili orta riskli iller arasında yer aldı ve sarı renk koduyla gösterildi. Bu kapsamda Bursa’da yasaklar esnetildi.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 20-26 Şubat tarihlerine göre illerde son vaka durumunu açıkladı. Açıklanan verilere göre iller gruplara ayrıldı ve süreç bu şekilde başladı. Söz konusu illerdeki durumlar iki haftalık periyotlarla yeniden incelenecek ve vaka sayısı düşen illerde yasaklar kalkabilecek. Vaka sayısı artan illerde ise yasaklar yeniden getirilecek.

Şu anda en yüksek vaka sayısının olduğu iller Karadeniz Bölgesinde yer alıyor. Karadeniz bölgesindeki yüksek riskli illerin yanı sıra Tekirdağ’da riskli iller arasında yer alıyor. Ayrıca İstanbul’daki vaka sayılarının artmaya başlaması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı kabine toplantısında alınan yeni normalleşme süreci kapsamında alınan son kararları valiliklere gönderdi. Gönderilen genelgede mavi ve sarı grupta yer alan illerde sokağa çıkma yasağının yalnızca 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacağı, yüksek riskli bölgelerde ise sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğine yer verildi.

Öte yandan alınan yeni kararlar kapsamında düşük ve orta riskli illerde restoran, kafe ve yeme içme yerleri 07:00 ile 19:00 hizmet vermeye başladı. Kontrollü ve kademeli şekilde başlayan normalleşme süreci kapsamında illerin durumları iki haftalık periyotlarla takip edilecek.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:34
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BursaYasakKORONARisk Grubu
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