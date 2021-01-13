Bursa askerlik şubesi telefon, adres ve iletişim bilgileri

Bursa’da bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgileri ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde bulunmaktadır. Bursa’da bulunan askerlik şubelerinin adres bilgileri ve telefon bilgileri aşağıda verildiği gibidir.
Bursa’da bulunan askerlik şubeleri adres ve iletişim bilgileri
Bursa Askerlik Dairesi Başkanlığı adresi : Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/Bursa
İletişim: 0224 220 10 49
Büyükorhan Askerlik Şubesi Adresi: Gazipaşa Mah. Zafer Cad. No:98 Orhaneli/BURSA
İletişim: 0224 817 10 11
Gemlik Askerlik Şubesi Adresi: Yeni Mah. Deboy Cd. No:29 Gemlik/BURSA
İletişim: 0224 513 10 57
Gürsu Askerlik Şubesi Adresi: Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/BURSA
İletişim: 0224 220 83 15
Harmancık Askerlik Şubesi Adresi: Gazipaşa Mah. Zafer Cad. No:98 Orhaneli/BURSA
İletişim: 0224 817 10 11
İnegöl Askerlik Şubesi Adresi: Orhaniye Mah. Yenişehir Cad. No:50 İnegöl/BURSA
İletişim: 0224 715 10 35
İznik Askerlik Şubesi Adresi: Yenigün Mah. İznik Cad. No:11-1 Yenişehir/BURSA
İletişim: 0224 733 00 87
Karacabey Askerlik Şubesi Adresi: Hüdavendigar Mah. Ş. Tarık Koyuncuoğlu Sok. No:3 Karacabey/BURSA
İletişim: 0224 676 13 49
Keles Askerlik Şubesi Adresi: Hacıilyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Zafer Sok. Osmangazi/BURSA
Kestel Askerlik Şubesi Adresi: Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/BURSA
İletişim: 0224 220 83 15
Mudanya Askerlik Şubesi Adresi: Dikkaldırım Mah. Hat Cd. 3.Haliç Sk. No:31 Nilüfer/BURSA
İletişim: 0224 238 36 66
Mustafakemalpaşa Askerlik Şubesi Adresi: Hamideye Mah. Fevzipaşa Cd. No:181 Mustafakemalpaşa/BURSA
İletişim: 0224 613 11 79
Nilüfer Askerlik Şubesi Adresi: Dikkaldırım Mah. Hat Cd. 3.Haliç Sk. No:31 Nilüfer/BURSA
İletişim: 0224 238 36 66
Orhaneli Askerlik Şubesi Adresi: Gazipaşa Mah. Zafer Cad. No:98 Orhaneli/BURSA
İletişim: 0224 817 10 11
Orhangazi Askerlik Şubesi Adresi: Hürriyet Mah. Marif Sok. No:66 Orhangazi/BURSA
İletişim: 0224 573 90 20
Osmangazi Askerlik Şubesi Adresi: Hacıilyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Zafer Sok. Osmangazi/BURSA
İletişim: 0224 272 41 00
Yenişehir Askerlik Şubesi Adresi: Yenigün Mah. İznik Cad. No:11-1 Yenişehir/BURSA
İletişim: 0224 773 00 87
Yıldırım Askerlik Şubesi Adresi: Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/BURSA
İletişim: 0224 220 83 15