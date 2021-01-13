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Bursa askerlik şubesi telefon, adres ve iletişim bilgileri

Bursa’da bulunan askerlik şube isimleri nelerdir? Bursa’daki askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Bursa askerlik şubesinin iletişim ve adres bilgileri nelerdir? Bursa’da bulunan askerlik şubeleri ve onların iletişim bilgileri? Merak ettikleriniz ve sorularınızın cevabı haberimizde...

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:27
Bursa askerlik şubesi telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Bursa’da bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgileri ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde bulunmaktadır. Bursa’da bulunan askerlik şubelerinin adres bilgileri ve telefon bilgileri aşağıda verildiği gibidir. 

Bursa’da bulunan askerlik şubeleri adres ve iletişim bilgileri

Bursa Askerlik Dairesi Başkanlığı adresi : Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/Bursa

İletişim: 0224 220 10 49 

Büyükorhan Askerlik Şubesi Adresi: Gazipaşa Mah. Zafer Cad. No:98 Orhaneli/BURSA

İletişim:  0224 817 10 11

Gemlik Askerlik Şubesi Adresi: Yeni Mah. Deboy Cd. No:29 Gemlik/BURSA

İletişim:  0224 513 10 57

Gürsu Askerlik Şubesi Adresi: Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/BURSA

İletişim:  0224 220 83 15 

Harmancık Askerlik Şubesi Adresi: Gazipaşa Mah. Zafer Cad. No:98 Orhaneli/BURSA

İletişim:  0224 817 10 11

İnegöl Askerlik Şubesi Adresi: Orhaniye Mah. Yenişehir Cad. No:50 İnegöl/BURSA

İletişim:  0224 715 10 35

İznik Askerlik Şubesi Adresi: Yenigün Mah. İznik Cad. No:11-1 Yenişehir/BURSA

İletişim:  0224 733 00 87

Karacabey Askerlik Şubesi Adresi: Hüdavendigar Mah. Ş. Tarık Koyuncuoğlu Sok. No:3 Karacabey/BURSA

İletişim: 0224 676 13 49

Keles Askerlik Şubesi Adresi: Hacıilyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Zafer Sok. Osmangazi/BURSA

İletişim:  0224 272 41 00

Kestel Askerlik Şubesi Adresi: Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/BURSA

İletişim: 0224 220 83 15

Mudanya Askerlik Şubesi Adresi: Dikkaldırım Mah. Hat Cd. 3.Haliç Sk. No:31 Nilüfer/BURSA

İletişim:  0224 238 36 66

Mustafakemalpaşa Askerlik Şubesi Adresi: Hamideye Mah. Fevzipaşa Cd. No:181 Mustafakemalpaşa/BURSA

İletişim: 0224 613 11 79 

Nilüfer Askerlik Şubesi Adresi: Dikkaldırım Mah. Hat Cd. 3.Haliç Sk. No:31 Nilüfer/BURSA

İletişim:  0224 238 36 66

Orhaneli Askerlik Şubesi Adresi: Gazipaşa Mah. Zafer Cad. No:98 Orhaneli/BURSA

İletişim:  0224 817 10 11

Orhangazi Askerlik Şubesi Adresi: Hürriyet Mah. Marif Sok. No:66 Orhangazi/BURSA 

İletişim:  0224 573 90 20

Osmangazi Askerlik Şubesi Adresi: Hacıilyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Zafer Sok. Osmangazi/BURSA

İletişim:  0224 272 41 00 

Yenişehir Askerlik Şubesi Adresi: Yenigün Mah. İznik Cad. No:11-1 Yenişehir/BURSA

İletişim:  0224 773 00 87

Yıldırım Askerlik Şubesi Adresi: Yahşibey Mah. 2. Murat Sokak No:27 Muradiye, Osmangazi/BURSA

İletişim:  0224 220 83 15  



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:27
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BursaAskerlik şubesiInegölOsmangaziYıldırım
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