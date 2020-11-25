Bursa 3 ayda kırmızıya döndü, yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i aştı

Korona virüs vaka sayılarında ki artış alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen her kentimizde devam ediyor.

Bursa'da yaşanan vaka artışında ki korkutan boyut HES uygulamasına yansıdı. Kentin uygulamada yüklü risk haritası incelendiğinde 3 ay önceki hali ile şimdili hali arasında ki fark korkuttu.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 80'İ GEÇTİ

Şehrin son 3 ay içinde tüm ilçeleri kırmızıya bürünürken, özellikle sanayi ve liman sebebiyle hareketli bölgesi Gemlik ve Mudanya'daki artış göze çarptı. Bu bölgelerde ki hastanelerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 80'leri geçti

Bursa da yaşayan vatandaşlar , kentte vaka artışının yansıdığı haritaları gördüğünde tepkilerini dile getirdi.

Bursa'da yaşayan bir vatandaş, vaka artışlarının önüne geçilmesi için caydırıcı denetlemelerin yapılmasının şart olduğunu ve ağır cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bir başka vatandaş ise Bursa'nın sanayi kenti olduğunu, dolayısıyla hareketin önüne geçilmesinin mümkün olmadığını, ancak vakaların yayılmasının önüne karantina uygulamak ile geçilebileceğini söyledi.