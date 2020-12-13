Burger King 25 adet Play Station 5 çekiliş kampanyası katılım detayları

Son dönemde çıkan ve oyunseverlerin yoğun ilgi gösterdiği PlayStation 5, özellikle gençlerin hayallerini süslüyor. Hem fiyatının pahalı olması, hem de piyasada bulunmamasından dolayı PlayStation 5’e sahip olmak oldukça zor bir hal alıyor. Durum böyle olunca da gençlerin en fazla tükettiği fast food zincirlerinden olan Burger King, müşterilerine PlayStation 5 kazanma fırsatı sundu. Tam 25 adet PlayStation 5, yapılacak olan çekilişle Burger King müşterilerine hediye edilecek. Peki, bu çekilişe nasıl katılabilirsiniz?

Burger King’in, PlayStation 5 çekilişine katılmak istiyorsanız, Burger King’in, Tıkla Gelsin intenet adresinden veya mobil uygulamasından en az 25 TL’lik sipariş vermeniz gerekiyor. Her 25 TL’ye bir çekiliş hakkı kazanacağınız kampanyada, ne kadar çok alışveriş yaparsanız o kadar çok çekiliş hakkına sahip olacaksınız. 10 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek kampanya, tam 25 adet PlayStation 5 kazandıracak. Siz de bu kampanyaya katılmak istiyorsanız Burger King’in Tıkla Gelsin adresinden sipariş verebilirsiniz.

Çekilişin sonucu 21 Ocak 2021 tarihinde Birgün Gazetesi’nde yayınlacak. Bir kişi sadece bir tane ikramiye kazanabilir. Kampanyaya katılacak olan müşteriler, kişisel bilgilerini eksiksiz doldurmak durumundadırlar. Herhangi bir eksiklikte çekiliş hakkı verilmeyecektir.