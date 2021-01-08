Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden olan dünyada ki çoğu ülkede şubesi olan Burger King 20 yıl aradan sonra logosunda değişiklik yaptı. Daha basit ve daha yumuşak bir logo kullanmaya başlayan Burger King’in yeni logosu hamburger severler tarafından merak edilmeye başlandı.

Yapılan açıklamalar ile afiş ve reklam tasarımlarının artık yeni logo ile yapılacağı ve ilerleyen günlerde kullanıma başlanacağı belirtildi.1969 yılında kullanılmaya başlayan ilk logo 1999 yılına kadar kullanılmış ve yeni logonun eski logodan alınan ilham ile oluşturulduğu belirtildi.

Yeni logo ‘Yuvarlak ve Lezzetli’

Yeni logo ile birlikte yeni bir slogan da belirleyen Burger King’in yeni logosunun sloganı yuvalar ve lezzetli olacak. Baş Pazarlama Yöneticisi Defnando Machado tarafından yapılan açıklamalarda logonun enerjik renkler ile oluşturulacağı ve daha fazla dikkat çekeceği belirtildi.

Sosyal medya, televizyon ve şube reklamlarında halihazırda kullanılan logonun ilerleyen günler ile son bulacağını ve yeni logo ile reklamlar, afişler ve kampanyalar düzenleyeceğini açıklayan Burger King yeni logonun çalışan ve tüm personellerin üniformalarında kullanılacağını belirtti.

Yaşanan değişiklik Burger King tarafından, ‘Dünyada yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda, yeni logo son derece sıcak ve tanıdık bir sima gibi geliyor. Burger King, sıcak ve neşe dolu logosuyla birlikte eski kimliğine geri dönerek, dünyanın her yerinde anında tanınabilir bir tasarıma imza atmış.’ Açıklamaları ile duyuruldu.