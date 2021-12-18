Banka müşterileri, bankacılık işlemlerini telefon bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirebilmektedir. Bankanın müşterisi olunmasa dahi çağrı merkezini arayarak bankanın hizmetleri hakkında bilgi alınabilmektedir. Burgan Bank da diğer bankalar gibi müşteri hizmetleri sunmakta ve vatandaşların bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Burgan Bank müşteri hizmetlerine vereceğimiz yöntemle direkt bağlanabilirsiniz.

Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma

Burgan Bank müşterileri çağrı merkezi hattını arayarak bankacılık işlemlerini kolayca halledebilmektedir. Bankanın müşteri hizmetleri 7/24 hizmet vermektedir. Ayrıca sesli yanıt sistemiyle müşteri temsilcisine bağlanmadan birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Burgan Bank müşteri hizmetleri numarası: 0850 222 8 222

Burgan Bank müşteri hizmetlerini aradıktan sonra işleminiz için sesli yanıt seçeneğini kullanmak istemiyorsanız direkt müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz. Bunun için telesekreter menüyü sıraladıktan sonra ‘’0’’ tuşlamanız yeterli olacaktır.