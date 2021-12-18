İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma

Bankacılık işlemlerini telefon bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen okurlarımız için Burgan Bank müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yöntemine haberimizde yer verdik.

18 Aralık 2021 Cumartesi 04:02
Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma
Takip Et:

Banka müşterileri, bankacılık işlemlerini telefon bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirebilmektedir. Bankanın müşterisi olunmasa dahi çağrı merkezini arayarak bankanın hizmetleri hakkında bilgi alınabilmektedir. Burgan Bank da diğer bankalar gibi müşteri hizmetleri sunmakta ve vatandaşların bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Burgan Bank müşteri hizmetlerine vereceğimiz yöntemle direkt bağlanabilirsiniz.

Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma

Burgan Bank müşterileri çağrı merkezi hattını arayarak bankacılık işlemlerini kolayca halledebilmektedir. Bankanın müşteri hizmetleri 7/24 hizmet vermektedir. Ayrıca sesli yanıt sistemiyle müşteri temsilcisine bağlanmadan birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Burgan Bank müşteri hizmetleri numarası: 0850 222 8 222

Burgan Bank müşteri hizmetlerini aradıktan sonra işleminiz için sesli yanıt seçeneğini kullanmak istemiyorsanız direkt müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz. Bunun için telesekreter menüyü sıraladıktan sonra ‘’0’’ tuşlamanız yeterli olacaktır.


Son Güncelleme: 18.12.2021 04:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burgan Bank Müşteri HizmetleriMüşteri Hizmetleri Direkt Bağlanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri
Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri
Boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?
Boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?
Buğday nasıl yetiştirilir? Buğday tarımı nasıl yapılır? Buğday ekim zamanı ne zaman?
Buğday nasıl yetiştirilir? Buğday tarımı nasıl yapılır? Buğday ekim zamanı ne zaman?
Şekerbank hesap açma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır?
Şekerbank hesap açma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır?
İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?
İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?
Göç uzmanı nasıl olunur? Göç uzmanları ne kadar maaş alıyor?
Göç uzmanı nasıl olunur? Göç uzmanları ne kadar maaş alıyor?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma
Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri
Netflix Kan Kardeşler Malcolm X ve Muhammed Ali belgeselinin konusu nedir?
Boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?
Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Şekerbank, kredi başvurusu yapmak isteyenler için detayları açıkladı
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Aralık 2021 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Nöbetçi Noter 19 Aralık 2021 Pazar açık noterler listesi - 19 Aralık 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Aralık 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler
Annabelle 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Annabelle 3 filmi konusu ve yorumu
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
Isıl İşlem İşçisi ne iş yapar? 2021 Isıl İşlem İşçisi maaşı ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
Açık Öğretim Lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor?
Durgun Su filminin konusu nedir? Durgun Su filminin oyuncuları kimler?
Borsa İstanbul, küçük yatırımcıların gözdesi olmaktan çıkıyor mu?
Yatağın Altındaki Katil filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Buğday nasıl yetiştirilir? Buğday tarımı nasıl yapılır? Buğday ekim zamanı ne zaman?
Doğum yapan anneler için yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçe örneği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.