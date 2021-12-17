Burgan Bank hesap açma ve kapama işlemleri nasıl yapılır? Burgan Bank hesapları açma ve kapama işlemlerini büyük bir hızla yapıyor

Burgan Bank, müşterilerinin hesap açma ve hesap kapatma işlemlerini büyük bir hızla gerçekleştirerek beğeni kazanmaya devam ediyor. Burgan Bank adına hesap açmak isteyen ve mevcut hesaplarını kapatmak isteyen müşteriler ‘’Burgan Bank hesap açma ve kapama işlemleri nasıl yapılır?’’ sorusunun yanıtını bulmak üzere arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor.
Burgan Bank Hesap Açma ve Kapama İşlemleri Nasıl Yapılır?
Burgan Bank adına hesap açmak isteyen vatandaşlar en yakın Burgan Bank şubesine giderek, www.burgan.com.tr sitesini ziyaret ederek ve 0850 222 8 222 numarasını arayarak hesap açabilirler. Aynı şekilde mevcut hesaplarını kapatmak isteyenler de söz konusu seçenekleri kullanabilirler.
Son Güncelleme: 17.12.2021 12:07