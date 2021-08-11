Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını

Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok bölgede çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Pamucak Köyü’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Köye oldukça yakın olduğu görülen yangın nedeniyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Kısa süre içerisinden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Hava destekli süren yangın söndürme işlemine çevre köylerden vatandaşlarda yardım ediyor.