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Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını

Burdur’un Bucak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Son günlerde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:20
Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını
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Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok bölgede çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Pamucak Köyü’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Köye oldukça yakın olduğu görülen yangın nedeniyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Kısa süre içerisinden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Hava destekli süren yangın söndürme işlemine çevre köylerden vatandaşlarda yardım ediyor.

 


Son Güncelleme: 11.08.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
YangınBucakBurdur
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