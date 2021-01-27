Burdur'da trafik kazası! 2 ölü, çok sayıda yaralı

2 kişinin can verdiği,4 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası gece geç saatlerde Burdur - Antalya karayolunda yaşandı.

36 yaşındaki Ömer Boynukara'nın sürücüsü olduğu araç gece geç saatlerde Antalya Burdur karayolunda seyir halindeyken, yağış sebebiyle kontrolünü kaybetti. İçinde 6 kişinin bulunduğu araç yolda savrulduktan sonra defalarca takla attı ve karşı şeride geçerek durabildi.

2 kişi can verdi

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede araç sürücü ve yanındaki Gözde Alican'ın hurdaya dönen araçta sıkışarak can verdiğini belirledi. Araçta bulunan diğer 4 kişi ise yapılan ilk yardımdan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken ,yaralılarının durumlarının kritik olduğu öğrenildi.