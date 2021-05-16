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Burdur’da 'ne bakıyorsun' tartışması taşlı sopalı büyük bir kavgaya döndü

Yeğenini bahçeye çıkaran 17 yaşındaki Özcan E. ile evlerinin önüne gelen yabancı kişiler arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüştü. Toplanan 20 kişi ailenin evine saldırdı.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Burdur’da 'ne bakıyorsun' tartışması taşlı sopalı büyük bir kavgaya döndü
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Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan bir köyde  yaşayan 17 yaşındaki Özcan E. bahçeye 1 yaşındaki yeğenini gezdirmek için çıkmıştı. Evlerinin bahçesinde oynarlarken yolda duran motosikletli iki kişinin bahçenin tel örgülerine doğru yaklaştığını fark etti.

Özcan E.nin  gelen kişilere bakmasıyla başlayan  tartışma Özcan E.’nin motosikletli şahısların, “Ne bakıyorsun, hayatında hiç motosiklet görmedin mi?” lafı ile sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Motosikletli kişilerin yeğeni Özcan E.’ye saldırıldığını gören Hüseyin Tural yeğenini kurtarmak için kavgaya dâhil olunca, saldırganlar tarafından darbedildi.

KAVGA YERİNE 20 KİŞİ  AKIN ETTİ

Çıkan kavgada babalarının saldırıya uğradığını gören Musa Tural ve Veli Tural ise iki saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Kavgada saldırganların yardım için yakınlarını aramasıyla olay yerine 20 kişi daha dâhil oldu.

ÇIKAN ARBEDE KAYDEDİLDİ

Savaş alanına dönen kavgada evde ve bölgede bulunan arabalarda maddi hasar meydana gelirken ailenin saldırıya uğradığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AİLE SLDIRGANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çıkan kavgada Özcan E. bunundan, Hüseyin Tural ve eşi Zeynep Tural sırtından yaralanırken, Veli Tural kolundan, Musa Tural ise bacağından darbe alarak yaralandı.

Öte yandan çıkan kavgada saldırıya uğrayan aile kendilerine saldıran saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunarak savcılığa başvurdu. Yaşanan olay ile ilgisi bulunan 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
BurdurKavga
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