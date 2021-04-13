Burdur'da kamyonet devrildi! Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Bir aileden annenin hayatını kaybettiği, baba ve 2 çocuğun yaralandığı trafik kazası sabah erken saatlerde Burdur'da yaşandı.

Çalışmak için Alanya'dan Burdur'a gelen 24 yaşındaki İsa Bekar'ın kullandığı kamyonet karayolunda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç yol kenarına devrildi.

Anne hayatını kaybetti

yı gören vatandaşların ihbar etmesiyle kaza mahalinde polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.Kaza yerine ulaşan ekipler devrilen kamyonet içinde bulunan sürücü, eşi Cahide Bekar , 3 aylık ve 2 yaşındaki 2 çocuğunu yaralı olarak kamyonetten çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen anne Cahide Bekar hayatını kaybetti.

Yaralı baba ve 2 çocuğunun tedavileri hastanede devam ederken, annenin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.