Burdur'da kamyonet devrildi! Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Bir aileden annenin hayatını kaybettiği, baba ve 2 çocuğun yaralandığı trafik kazası sabah erken saatlerde Burdur'da yaşandı.
Çalışmak için Alanya'dan Burdur'a gelen 24 yaşındaki İsa Bekar'ın kullandığı kamyonet karayolunda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç yol kenarına devrildi.
Anne hayatını kaybetti
Yaralı baba ve 2 çocuğunun tedavileri hastanede devam ederken, annenin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 13.04.2021 11:25