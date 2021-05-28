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Burdur'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı!

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atarak refüje çıktığı kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki 1 yolcu yaralandı.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:29
Burdur'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı!
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Burdur’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atarak refüje çıkması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay, Burdur D650 karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Burdur’dan Isparta’ya doğru gitmekte olan 34 DG 8929 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa D.(30) Direksiyon kontrolünü kaybetti. Hafif ticari araç takla atarak refüje çıktı. Araç içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki Şahin S. (27) kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildiler.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
BurdurTrafik KazasıKaza
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