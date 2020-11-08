Burdur'da feci trafik kazası! 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı

ikiisi kardeş 3 can verdiği,2 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Burdur Ağlasun'da meydana geldi.

Ağlasun ilçesinden Isparta istikametinde yolda seyir halinde olan sürücüsünün 56 yaşındaki Bekir İleri olduğu otomobil,Süleyman Ünsal'ın sürdüğü araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi takla atarak yan yattı diğeri ise kullanılmaz hale geldi. Çevrede kazayı gören diğer vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda polis,sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçlardan birinde bulunan Halil ve Emre Erpan ile diğer araç sürücü Süleyman Ünsal'ın kaza yerinde can verdiği 2 kişinin ise yaralandığı tespit etti.

Yaralanan Bekir İleri ile Sezer İrez isimli vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkarılarak yapılan ilk müdaheleden sonra en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

İlçe Kaymakamı Tahir Demir de olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.