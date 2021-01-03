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Burdur valisi Ali Arslantaş, büyüleyici görüntüleri paylaştı: "Var mısınız?"

Burdur Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü’ne ait drone görüntüleri ağızları açık bıraktı. Görüntüleri resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

03 Ocak 2021 Pazar 13:36
Burdur valisi Ali Arslantaş, büyüleyici görüntüleri paylaştı:
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Göller Bölgesi’nin güzide merkezi Burdur Yeşilova ilçesinde bulunan 1463 hektarlık alana sahip olan Yarışlı Gölü, her sene bini aşkın kuşu konuk ediyor. En başta flamingo olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün, ve kumkuşları gibi toplam 141 türden bini aşkın kuşu görebilmenin mümkün olduğu Yarışlı Gölü’nün drone görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

Doğada bulunan bin bir tür rengi içerisinde barındıran gölde flamingoların eşlik ettiği görüntüleri Burdur Valisi Ali Arslantaş, resmi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Covid-19 süreci sonrasında herkesi flamingoların dansını izlemek için Yarışlı Göl’üne çağıran Vali Arslantaş, "Burdurumuzun gizli cennetlerinden Yarışlı Gölü. Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
BurdurValiAli ArslantaşYarışlıGol
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