Burdur valisi Ali Arslantaş, büyüleyici görüntüleri paylaştı:

Göller Bölgesi’nin güzide merkezi Burdur Yeşilova ilçesinde bulunan 1463 hektarlık alana sahip olan Yarışlı Gölü, her sene bini aşkın kuşu konuk ediyor. En başta flamingo olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün, ve kumkuşları gibi toplam 141 türden bini aşkın kuşu görebilmenin mümkün olduğu Yarışlı Gölü’nün drone görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

Doğada bulunan bin bir tür rengi içerisinde barındıran gölde flaminarın eşlik ettiği görüntüleri Burdursi, resmi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Covid-19 süreci sonrasında herkesi flamingoların dansını izlemek için Yarışlı Göl’üne çağıran Vali Arslantaş, "Burdurumuzun gizli cennetlerinden Yarışlı Gölü. Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" ifadelerine yer verdi.