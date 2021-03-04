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Burdur hangi risk grubunda yer alıyor? Burdur'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı

Kabine toplantısının ardından iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli gruplara ayrıldı. Burdur hangi risk grubunda, renk konu ne soruları gündem oldu. Vatandaşlar Burdur’da sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorularını araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:34
Burdur hangi risk grubunda yer alıyor? Burdur'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
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Kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan illerin gruplara ayrılacağını ve il bazında yasakların esnetileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Burdur ilinin hangi grupta yer alacağı merak konusu oldu. Bakan Koca il bazında koronavirüs risk tablosunu paylaştı.

Burdur ili renk kodu ve risk grubu

Bakan Koca, tarafından açıklanan risk haritasında Burdur ili çok yüksek riskli grupta yer aldı. Bu kapsamda Burdur ilinde yasakların devam edeceği bildirildi.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir sürece girildiğini bu süreçte il bazında yasakları esnetileceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılan illerden düşük riskliler mavi, orta risklileri sarı, yüksek risklileri turuncu ve çok yüksek risklileri kırmızı renkle belirtiklerini ifade etti.

Buna göre Burdur ili çok yüksek riskli grupta kırmızı renkle gösterildi. Burdur ilinin yanı sıra yüksek riskli illerin en yoğun olduğu bölge Karadeniz bölgesi olarak dikkat çekti. İstanbul’daki vaka sayılarının son haftalarda artması da dikkat çeken bir başka detay oldu.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı kabine toplantısında alınan yeni kararlara ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Gönderilen genelge mavi ve sarı renkte olan illerde yalnızca 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağına yer verildi.

Turuncu ve kırmızı renk kodu olan illerde ise sokağa çıkma yasakları devam edecek. Ayrıca düşük ve orta riskli iller restoran, kafe ve yeme içme yerlerinin 07:00 ile 19:00 arasında açık olacağı bildirildi. Ayrıca düşük ve orta riskli illerde vaka sayılarının artması durumunda yasaklar geri getirilebilecek. İllerin vaka durumları iki haftalık periyotlarla incelenecek ve vaka sayıları düşen illerde kısıtlamalar azaltılabilecek. Aynı şekilde vaka sayılarının arttığı illerde yasaklar geri gelecek. Kontrollü normalleşme sürecinde gerekli görülmesi halinde il bazında yeni kararlara alınabilir.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
BurdurRisk KoduHaritaKORONA
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