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Burdur depremi büyük depremlerin habercisi mi? Burdur'da deprem endişesi

Burdur’da deprem endişesi yaşandı. Burdur’un Bucak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İnsanlar ise Burdur depremi büyük depremlerin habercisi mi? sorusunun yanıtlanmasını bekliyor. Detaylar haberimizde...

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:11
Burdur depremi büyük depremlerin habercisi mi? Burdur'da deprem endişesi
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Burdur’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bucak ilçesinin Kestel köyü olduğu ve 4.2 şiddetindeki depremin sabah saat 10.15’te gerçekleştiği belirtildi. Korkutan deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İnsanlar ise Burdur depreminin daha büyük depremleri tetikleyebileceğinden endişe ediyor. Peki Burdur depremi büyük depremlerin habercisi mi?

Burdur Depremi Büyük Depremlerin Habercisi Mi?

Burdur’da art arda yaşanan depremler sonrası büyük depremlerin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Uzmanlar şimdilik bu depremlerin daha büyük depremlerin tetikleyicisi olmaktan uzak olduğunu dile getiriyor.

Burdur Valiliği de yaşanan depremle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada deprem kaynaklı can veya mal kaybının yaşanmadığı kamuoyu ile paylaşıldı. 


Son Güncelleme: 04.10.2021 13:11
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Anahtar Kelimeler:
AfadDepremBurdur
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