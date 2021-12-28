Burdur Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yardım yapıyor

Birçok belediye ihtiyaç sahibi vatandaşlarına çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar nakit olduğu kadar gıda ve eşya şeklinde de insanlara ulaştırılabiliyor. Burdur sakinleri ise bu yardımlara nasıl başvurulacağını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki Burdur Belediyesi’nin sağladığı yardımlara nasıl başvuruluyor?

Gıda veya nakit yardım almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin Burdur Belediyesi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Yapılacak yardımlardan maddi gücü olmayanlar, yaşlılar, engelliler, şehit, asker ve gazi yakınları, yetimler ve doğal afetten zarar gören insanlar faydalanabiliyor. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından belediye yetkilileri başvuran insanların ihtiyaç sahibi olup olmadığını öğrenmek için bir dizi araştırmanın yapıldığı Sosyal Yardım Tespit Raporu’nu hazırlayarak işlemi resmi olarak tamamlıyorlar. Rapor sona erdikten ve başvuran kişinin ihtiyaç sahibi olduğu anlaşıldıktan sonra en kısa zamanda yardım gönderiliyor. İşte o yardımlar:

- Nakit para yardımı

- Eşya yardımı

- Yakacak yardımı

- Yiyecek ve kuru gıda yardımı

- Sağlık yardımı

- Kırtasiye yardımı

- Ev eşyası yardımı

Yapılan başvuruların sorgulanması için belediyenin intenet sitesi veya 02582335390 numarası kullanılabilir.