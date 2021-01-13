Burdur askerlik şubesi telefon ve adres bilgileri

Askerlik yaşı gelen binlerce genç askerlik durumları hakkında nereden bilgi alacaklarını merak ediliyor. Askerlik durumu hakkında tüm bilgiler tüm illerde bulunan askerlik şubeleri üzerinden alınır.

Askerlik şubeleri askerlik tecil, askerlik alım tarihi gibi merak edilen birçok konuda asker adaylarına bilgi verir. İllerde bir tane değil, birçok yerde askerlik şubesi bulunur. Burdur ilinde 11 tane askerlik şubesi bulunur. Bu şubelerin iletişim bilgileri ise şu şekildedir;

BURDUR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Burç Mah Bülbül Sok. NO:2 - Merkez/BURDUR

Tel: 0.248.233 13 36

Faks: 0.248.233 31 07

burdur_as_sb@msb.gov.tr

AĞLASUN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Konak Mah. Hastane Cad. Bucak/BURDUR

Tel: 0.248.325 20 88

Faks: 0.248.325 71 78

bucak_as_sb@msb.gov.tr

ALTINYAYLA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

BUCAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Konak Mah. Hastane Cad. Bucak/BURDUR

Tel: 0.248.325 20 88

Faks: 0.248.325 71 78

bucak_as_sb@msb.gov.tr

CAVDIR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

ÇELTİKÇİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Konak Mah. Hastane Cad. Bucak/BURDUR

Tel: 0.248.325 20 88

Faks: 0.248.325 71 78

bucak_as_sb@msb.gov.tr

GÖLHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

KARAMANLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

KEMER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Burç Mah Bülbül Sok. NO:2 - Merkez/BURDUR

Tel: 0.248.233 13 36

Faks: 0.248.233 31 07

burdur_as_sb@msb.gov.tr

TEFENNİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

YEŞİLOVA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Burç Mah Bülbül Sok. NO:2 - Merkez/BURDUR

Tel: 0.248.233 13 36

Faks: 0.248.233 31 07

burdur_as_sb@msb.gov.tr