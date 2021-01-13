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Burdur askerlik şubesi telefon ve adres bilgileri

Asker olmaya hazırlanan binlerce genç askerlik şubeleri üzerinden bilgi alıyor. Burdur ilinde yaşayan asker adayları Burdur askerlik şubesi telefon ve adres bilgilerini araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:10
Burdur askerlik şubesi telefon ve adres bilgileri
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Askerlik yaşı gelen binlerce genç askerlik durumları hakkında nereden bilgi alacaklarını merak ediliyor. Askerlik durumu hakkında tüm bilgiler tüm illerde bulunan askerlik şubeleri üzerinden alınır.

Askerlik şubeleri askerlik tecil, askerlik alım tarihi gibi merak edilen birçok konuda asker adaylarına bilgi verir. İllerde bir tane değil, birçok yerde askerlik şubesi bulunur. Burdur ilinde 11 tane askerlik şubesi bulunur. Bu şubelerin iletişim bilgileri ise şu şekildedir;

BURDUR ASKERLİK ŞUBESİ         

Adres: Burç Mah Bülbül Sok. NO:2 - Merkez/BURDUR

Tel: 0.248.233 13 36

Faks: 0.248.233 31 07

burdur_as_sb@msb.gov.tr

AĞLASUN ASKERLİK ŞUBESİ       

Adres: Konak Mah. Hastane Cad. Bucak/BURDUR

Tel: 0.248.325 20 88

Faks: 0.248.325 71 78

bucak_as_sb@msb.gov.tr

ALTINYAYLA ASKERLİK ŞUBESİ 

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

BUCAK ASKERLİK ŞUBESİ            

Adres: Konak Mah. Hastane Cad. Bucak/BURDUR

Tel: 0.248.325 20 88

Faks: 0.248.325 71 78

bucak_as_sb@msb.gov.tr

CAVDIR ASKERLİK ŞUBESİ           

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

ÇELTİKÇİ ASKERLİK ŞUBESİ         

Adres: Konak Mah. Hastane Cad. Bucak/BURDUR

Tel: 0.248.325 20 88

Faks: 0.248.325 71 78

bucak_as_sb@msb.gov.tr

GÖLHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ     

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

KARAMANLI ASKERLİK ŞUBESİ 

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

KEMER ASKERLİK ŞUBESİ            

Adres: Burç Mah Bülbül Sok. NO:2 - Merkez/BURDUR

Tel: 0.248.233 13 36

Faks: 0.248.233 31 07

burdur_as_sb@msb.gov.tr

TEFENNİ ASKERLİK ŞUBESİ         

Adres: Merkez Camii Mah. Atatürk Cad. NO:1 Gölhisar/BURDUR

Tel: 0.248.411 30 66

Faks: 0.248.411 31 12

golhisar_as_sb@msb.gov.tr

YEŞİLOVA ASKERLİK ŞUBESİ       

Adres: Burç Mah Bülbül Sok. NO:2 - Merkez/BURDUR

Tel: 0.248.233 13 36

Faks: 0.248.233 31 07

burdur_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
BurdurAskerlikşube
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