Ekranların ve sosyal medyanın en çok aranan yüzlerinden birisi olan Burcu Esmersoy siyahlar içinde objektiflere poz verdi.

Karantina sonrasında çıktığı yaz tatilini bitiren ve İstanbul'a dönen 43 yaşındaki güzel tatil sürecinde sosyal medyasını ve takipçilerini hiç ihmal etmedi.

Televizyon reklamlarında olduğu kadar sanal alemde de kendi kişisel hesabında reklam videoları yayınlayan Esmersoy, sanal alemin aranan yüzlerinden birisi.

Burcu Esmersoy'un Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlülerin uğrak yerlerinden olan bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Esmersoy siyahlar içindeki kıyafetiyle dikkatleri çekti.

Tepeden tınağa siyah kıyafetinin şıklığı ve güzelliğiyle objektiflere poz veren Esmersoyi alışverişine devam etti.

İşte Burcu Esmersoy'un siyahlar içindeki verdiği o çok beğenilen pozu