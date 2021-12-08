burç yorumları neler? Burçları neler bekliyor?

29 eylül için burçları neler beklemekte? Burçlar bugün nelere dikkat etmeli, nelerden uzak durmalı veya dikkatlerini neye odaklamalı? Finansal, sosyal ilişkiler, ikili ilişkilerde burcunuzu neler bekliyor? Kendinizi korumanız gereken konular neler? Bütün burçlar için ayrıntılı yorumlar ve öneriler için haberimizi sizlerle paylaşacağız. Keyifli dakikalar dileriz, istedikleriniz gerçekleştiği bir gün olması dileğiyle.

Koç burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Bugün haklarınızın peşinden koştuğunuz bir gün sevgili koçlar. Haklarınızı özellikle iş konularında savunuyorsunuz. Bu durum sizde biraz gerginlik oluşturabilir. Bu durumun üstesinden ancak sakin kalarak gelebilirsiniz. Kendinizi üzmeyin sevgili koçlar.

Boğa burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Sevdiklerinize olan ilginizi sevginizi bazen içinizde tutamayıp fazlasıyla yaşıyorsunuz. Tam da bunu yaşama gününüzdesiniz. Sevdikleriniz için özenle bir şeyler yapacak ve bu yaptıklarınızdan siz daha çok mutlu olacaksınız sevgili boğalar.

İkizler burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Bugün yine fazla duygusalsınız sevgili ikizler. Ancak bu duysallık güçsüzlük duygusallığı değil aksine sizi güçlendiren bir duygusallık. Öncesinde sizi üzen ve hüzünlendiren şeyleri bugün daha mantıklı ve daha güçlü bir şekilde karşılamaktasınız. Siz böyle güçlü oldukça sizi yıkacak bir şey çıkamaz ikizler.

Yengeç burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Güzelliğiniz ile ilgili her konuda bugün fazlasıyla olumlu etkiler var sevgili yengeçler. Dış görünüş açısından saçınızda, bakımınızda ve estetik anlamında yapacağınız her değişiklikten olumlu sonuç alacaksınız. Bugün için olayları abartmadan yaşamaya devam etmeye çalışın çünkü olayları abartmak sizi yıpratabilir.

Aslan burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Bugün için sadece biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacınız var sevgili aslanlar. Yapmak istediğiniz ve cesaret edemediğiniz bazı konular var her insanın olduğu gibi. İşte tam bu isteklerinizde “yanındayım” diyen birinin varlığı sizi yüreklendirebilir ve atmak istediğiniz adımları daha rahat atabilirsiniz.

Başak burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Terazi burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

İşlerinizde çıkan bazı problemler sizde gerginlik oluşturabilir sevgili başaklar. İş sorunlarınızın yanında iletişim kurmakta zorlanmanızda sizin canınızı sıkabilir. Bunları yaşamamak için konuşmalarınıza dikkat etmeniz bugün sizin için faydalı olabilir.

Sizin kontrolcü yapınız bugün sizi bunaltabilir sevgili teraziler. Bugün sizler için biraz kendinizi rahat bırakma vakti. Mükemmeliyetçi yapınızı bir kenara bırakmalı ve biraz dinlenmelisiniz. Sizin için bugün dinlenme ve gevşeme vakti.

Akrep burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Uzak yerler size dikkat çekici mi gelmeye başladı sevgili akrepler? Evet artık bugünlerde uzaklara gitmek istiyorsunuz. Bulunduğunuz yer sizi biraz sıkmış gibi görünüyor. Bunu yapabiliyorsanız hemen yapın derim. Ancak yapamıyorsanız da gün içerisinde kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

Yay burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Finansal konular sizi biraz zorlayacak gibi sevgili yaylar. Ekonomik anlamda kendinizi bir çıkmazın içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak istiyor ve bunun için mücadele veriyorsunuz adeta. Bugün için size olumlu bir haber uğraşlarınız filiz verecek ve finansal konularda güzel haberler alacaksınız.

Oğlak burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Sizi bir arkadaşınızın hayal kırıklığına uğratacağını söylemek beni üzüyor sevgili oğlaklar. Ancak bu arkadaşınız sizi hayal kırıklığına uğrattığının farkında değil. Ama siz bunu düşünmeyecek ve yapıcı olan tavrınızı bir kenara bırakacaksınız. Günün son saatlerine yakın özel hayatınızda birtakım hareketlenmeler olacağını söyleyebiliriz.

Kova burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Bugün yine bütün gözler sizin üstünüzde sevgili kovalar. Bunun sebebi muhteşem enerjiniz olabilir. Bekar kovalar için bugün aşka açık olmalarını söylemek mümkün. Dikkatinizi bu konuya verseniz iyi edersiniz sevgili kovalar.

Balık burcu 29.09.2021 günlük burç yorumu

Kendinizle ilgili birtakım değişiklikler yapmak istiyorsunuz sevgili balıklar. Bunun için bugün kolları sıvama vakti. Bu değişikler içerisinde yeni bir alışkanlık edinmek, farklı insanlarla tanışmak veya kendi dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak olabilir. Bunlar için bugün tam zamanı sevgili balıklar. Kendinizi engellemeyin ve harekete geçin.