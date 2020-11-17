Bulut Duman kimdir, nerelidir? Bulut Duman'a silahlı saldırı!

Son olarak uğradığı silahlı saldırı ile gündeme gelen Bulut Duman’la alakalı araştırmalar başladı. Şarkıcı kimliği ile tanınan Bulut Duman, Kadıköy’de kendisine yapılan silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Olay sonrasında 3 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanırken gözaltına alınan şahıslardan birinin Bulut Duman hakkında, “Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek” dediği aktarıldı.

Bulut Duman, Kadıköy Dikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak’ta saat 16.30 sularında aracına binecekken bir silahlı saldırıya uğradı. Üzerine onlarca kurşun sıkılan Duman bacağından aldığı yara sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şarkıcının durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Diğer yandan Bulut Duman hakkında savcılıklara daha önce onlarca şikayet yapıldığı fark edildi. Duman’ın dolandırıcılık ile suçlandığı şikayetlerin yanı sıra eşcinsel görüntüyle şantaj iddiasında bulunulduğu öne sürüldü. Ayrıca hakkında daha önce yargıya taşınmış davalara bakıldığında ise çoğunlukla önemli mevkilerdeki erkekleri tuzağına düşürmekle ilgili oldukları görülüyor.