Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları

Bulgaristan Vatandaşı Nasıl Olunur?

Bulgaristan vatandaşı olmak isteyenlere aslında birden fazla seçenek sunuyor. Sizin bu seçenekler arasından birini seçmeniz ve istenen şartları tam anlamıyla taşıyor olmanız gerekmektedir. Bulgaristan nüfusu çok olan bir ülke değildir bu nedenle bazı ülkelere göre vatandaşlık almak daha kolaydır. Bulgaristan vatandaşı olmak istiyorsanız birçok yoluna başvurabilirsiniz.

Bulgaristan Vatandaşı Olma Hakkını Kazanmak

Bulgaristan vatandaşlığını kazanabileceğiniz bazı durumlar mevcuttur. O durumlar şunlardır:

-Evlenme ile Bulgaristan vatandaşı olmak,

-Bulgar soyundan geldiğini kanıtlayarak Bulgaristan vatandaşı olmak,

-Bulgaristan’da herhangi bir yatırım yapmak,

-Anne veya babadan geçen vatandaşlık,

-Oturma izni almak,

-İstisnai durumlar,

-Göç etmek.

Evlenerek Bulgaristan Vatandaşı Olmak

Evlenme yoluyla Bulgaristan vatandaşı olabilirsiniz. Bulgar vatandaşı olan biriyle evlenen biri, hemen Bulgaristan vatandaşı olamaz. Bunun için evli çiftin belirli aşamaları tamamlaması gerekmektedir. İlk olarak oturma izni verilir ve bir süre Bulgaristan’da yaşamaları gerekmektedir. Sorunsuz geçen Bulgaristan hayatından sonra adli bir takım işler yapılır ve daha sonra kişi dil için mülakata tabii tutulur. Bu yol ile vatandaşlık alan kişiler eğer polis ile bir olay yaşarsa vatandaşlıklarını kaybedebilirler.

Bulgar Soyundan Geldiğini Kanıtlayarak Bulgaristan Vatandaşı Olmak

Eğer soy ağacınızda Bulgar soyundan gelen biri varsa ve bunu kanıtlayabiliyorsanız bu durumda Bulgaristan vatandaşı olabilirsiniz. Kim olursa olsun soyunun Bulgar olduğunu kanıtlayabilirse Bulgaristan vatandaşı olma hakkına sahiptir.

Herhangi Bir Yatırım Yaparak Bulgaristan Vatandaşı Olmak

Anne veya Babadan Geçen Vatandaşlık

Bulgaristan üzerinden yatırım yaparak Bulgar vatandaşı olabilirsiniz. Bunun için 512.000 devlet tahvil bonosu istenmektedir ve süresiz oturma izni verilir. İlk olarak kendi ülkenizin konsolosluğuna başvurmanız gerekir. Size en az 5 yıl oturma izni verilecektir. Daha sonra herhangi bir suç işlemezseniz vatandaşlık alabilirsiniz.

Anneniz ya da babanız Bulgaristan vatandaşı ise sizde olabilirsiniz. Anne ya da baba Bulgaristan vatandaşı ise çocuktan Bulgaristan vatandaşlığı için dil bilmesi istenmez. Direkt olarak Bulgar vatandaşı olabilmektedir.

Oturma İzni Alarak Bulgar Vatandaşı Olmak

Oturma izni alarak vatandaş olmanız mümkün. Vatandaşlık için oturma iznini konsolosluklardan alabilirsiniz. Oturma izninizi uzatabilir ve daha sonra Bulgaristan vatandaşı olabilirsiniz. Oturma izni süresi nedeninize bağlı olarak değişmektedir.

İstisnai Durumlar

Kendi ülkesine yararlı olan sporcular, bilim insanları gibi insanlar istisnai durumlar başvurusu olarak sayılmaktadır. Bu kişiler Bulgaristan vatandaşı olmak isterse herhangi bir şarttan veya mülakattan geçmek zorunda değildir. Bulgaristan vatandaşı olunması için bakan teklifi ya da müsteşar teklifi geçerlidir. Teklifte bulunulursa bu durumda Bulgaristan vatandaşı olunur.

Göç Ederek Bulgaristan Vatandaşı Olmak

Göç yoluyla vatandaşlık elde edilebilmektedir. Ancak bunun için eskiden Bulgaristan’a göç eden bir aileden geliniyor olması gerekmektedir. Göç yıllarının ne zaman olduğu da önem taşımaktadır. Göç yoluyla vatandaşlık almak isteyenler için göç tarihleri önem taşımaktadır. Bunun için iki yol yer almaktadır. Bu yollardan biri vatandaşlık sorgulama işlemidir. Bunun için süre belirlemeniz gerekmektedir. Süreler 1938, 1951, 1968 ve 1978 yılları olarak belirlenir ve Bulgaristan vatandaşlığından çıkarılan kişiler tespit edilir. Daha sonra kişinin Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na gitmesi ve başvuruda bulunması gerekmektedir. Bakanlık tarafından sorgulama işlemi yapılır ve işlem tamamlandıktan sonra iki sonuç ortaya çıkar. Bu sonuçlara göre ya Bulgaristan Vatandaşı olarak gözükürsünüz ya da Bulgaristan Vatandaşlığı Yoktur olarak görünürsünüz.

Bulgar Vatandaşlığı Sorgulama İşlemi Nereden ve Nasıl Yapılır?

Bulgar vatandaşlığınızı sorgulamak istiyorsanız Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na gitmeniz gerekmektedir. Bakanlık sorgulama işlemini tamamladıktan sonra olumlu ya da olumsuz sonuç ortaya çıkar. Bu durumda olumlu sonuç alırsanız Bulgaristan vatandaşlığı kimliği alabilirsiniz. Bulgaristan vatandaşlığınızın olduğunu biliyor olsanız bile daha sonra göç nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılmış olabilirsiniz. Bu nedenle sorgulama işlemini yaptırmanız gerekmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlığına Başvuru Şartları

Türkiye vatandaşı olan biri Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru yapmak istiyorsa aranan şartlar şunlardır:

-Türkiye’de herhangi bir suç nedeniyle sabıkalı olmaması gerekmektedir.

-Başvuru yapan kişinin 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

-Bulgaristan sınırları içerisinde herhangi bir suç işlememiş olması gerekmektedir. Kaçak yollarla gelmemiş ve bir şeylerden kaçmamış olması gerekmektedir.

-Başvuru yapan kişilerin düzenli geliri olması ve bir işe sahip olması gerekmektedir. Düzensiz, gelirsiz kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

-Gelir belgesinin olması ve yüksek bir gelire sahip olması gerekmektedir. Gelir elde edişi yasal olmalıdır. Yasal olmayan durumlar kabul edilmeyecektir.

-Bulgaristan vatandaşlığı için başvuran birinin Bulgar dilini biliyor olması ve iyi seviyede olması gerekmektedir. Bazı durumlarda başvuru yapan kişilerin sınava girmesi ve sınavdan belirlenen notun üzerinde alması istenmektedir. Bazı durumlarda ise dil bilgisine bakılmamaktadır. Bu genelde anne ya da babadan dolayı vatandaşlık hakkına sahip olan kişiler için geçerlidir. Belirtilen şartlara uyan kişiler vatandaşlık için başvuru yapabilir.