İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları

Bulgaristan vatandaşı olmak için ne gerekiyor? 2020 Bulgaristan vatandaşı olma şartları nelerdir? Bulgaristan vatandaşı olmak için birden fazla yol bulunmaktadır. Bu yollar için aranan farklı şartlar mevcuttur. Bulgaristan vatandaşı olmak isteyenler kendileri için en uygun başvuruyu yapabilir ve şartları sağlıyorsa vatandaşlık elde edebilir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:02
Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları
Takip Et:

Bulgaristan Vatandaşı Nasıl Olunur?

Bulgaristan vatandaşı olmak isteyenlere aslında birden fazla seçenek sunuyor. Sizin bu seçenekler arasından birini seçmeniz ve istenen şartları tam anlamıyla taşıyor olmanız gerekmektedir. Bulgaristan nüfusu çok olan bir ülke değildir bu nedenle bazı ülkelere göre vatandaşlık almak daha kolaydır. Bulgaristan vatandaşı olmak istiyorsanız birçok yoluna başvurabilirsiniz.

Bulgaristan Vatandaşı Olma Hakkını Kazanmak

Bulgaristan vatandaşlığını kazanabileceğiniz bazı durumlar mevcuttur. O durumlar şunlardır:

-Evlenme ile Bulgaristan vatandaşı olmak,

-Bulgar soyundan geldiğini kanıtlayarak Bulgaristan vatandaşı olmak,

-Bulgaristan’da herhangi bir yatırım yapmak,

-Anne veya babadan geçen vatandaşlık,

-Oturma izni almak,

-İstisnai durumlar,

-Göç etmek.

Evlenerek Bulgaristan Vatandaşı Olmak

Evlenme yoluyla Bulgaristan vatandaşı olabilirsiniz. Bulgar vatandaşı olan biriyle evlenen biri, hemen Bulgaristan vatandaşı olamaz. Bunun için evli çiftin belirli aşamaları tamamlaması gerekmektedir. İlk olarak oturma izni verilir ve bir süre Bulgaristan’da yaşamaları gerekmektedir. Sorunsuz geçen Bulgaristan hayatından sonra adli bir takım işler yapılır ve daha sonra kişi dil için mülakata tabii tutulur. Bu yol ile vatandaşlık alan kişiler eğer polis ile bir olay yaşarsa vatandaşlıklarını kaybedebilirler.

Bulgar Soyundan Geldiğini Kanıtlayarak Bulgaristan Vatandaşı Olmak

Eğer soy ağacınızda Bulgar soyundan gelen biri varsa ve bunu kanıtlayabiliyorsanız bu durumda Bulgaristan vatandaşı olabilirsiniz. Kim olursa olsun soyunun Bulgar olduğunu kanıtlayabilirse Bulgaristan vatandaşı olma hakkına sahiptir.

Herhangi Bir Yatırım Yaparak Bulgaristan Vatandaşı Olmak


Bulgaristan üzerinden yatırım yaparak Bulgar vatandaşı olabilirsiniz. Bunun için 512.000 devlet tahvil bonosu istenmektedir ve süresiz oturma izni verilir. İlk olarak kendi ülkenizin konsolosluğuna başvurmanız gerekir. Size en az 5 yıl oturma izni verilecektir. Daha sonra herhangi bir suç işlemezseniz vatandaşlık alabilirsiniz.

Anne veya Babadan Geçen Vatandaşlık

Anneniz ya da babanız Bulgaristan vatandaşı ise sizde olabilirsiniz. Anne ya da baba Bulgaristan vatandaşı ise çocuktan Bulgaristan vatandaşlığı için dil bilmesi istenmez. Direkt olarak Bulgar vatandaşı olabilmektedir.

Oturma İzni Alarak Bulgar Vatandaşı Olmak

Oturma izni alarak vatandaş olmanız mümkün. Vatandaşlık için oturma iznini konsolosluklardan alabilirsiniz. Oturma izninizi uzatabilir ve daha sonra Bulgaristan vatandaşı olabilirsiniz. Oturma izni süresi nedeninize bağlı olarak değişmektedir.

İstisnai Durumlar

Kendi ülkesine yararlı olan sporcular, bilim insanları gibi insanlar istisnai durumlar başvurusu olarak sayılmaktadır. Bu kişiler Bulgaristan vatandaşı olmak isterse herhangi bir şarttan veya mülakattan geçmek zorunda değildir. Bulgaristan vatandaşı olunması için bakan teklifi ya da müsteşar teklifi geçerlidir. Teklifte bulunulursa bu durumda Bulgaristan vatandaşı olunur.

Göç Ederek Bulgaristan Vatandaşı Olmak

Göç yoluyla vatandaşlık elde edilebilmektedir. Ancak bunun için eskiden Bulgaristan’a göç eden bir aileden geliniyor olması gerekmektedir. Göç yıllarının ne zaman olduğu da önem taşımaktadır. Göç yoluyla vatandaşlık almak isteyenler için göç tarihleri önem taşımaktadır. Bunun için iki yol yer almaktadır. Bu yollardan biri vatandaşlık sorgulama işlemidir. Bunun için süre belirlemeniz gerekmektedir. Süreler 1938, 1951, 1968 ve 1978 yılları olarak belirlenir ve Bulgaristan vatandaşlığından çıkarılan kişiler tespit edilir. Daha sonra kişinin Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na gitmesi ve başvuruda bulunması gerekmektedir. Bakanlık tarafından sorgulama işlemi yapılır ve işlem tamamlandıktan sonra iki sonuç ortaya çıkar. Bu sonuçlara göre ya Bulgaristan Vatandaşı olarak gözükürsünüz ya da Bulgaristan Vatandaşlığı Yoktur olarak görünürsünüz.

Bulgar Vatandaşlığı Sorgulama İşlemi Nereden ve Nasıl Yapılır?

Bulgar vatandaşlığınızı sorgulamak istiyorsanız Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na gitmeniz gerekmektedir. Bakanlık sorgulama işlemini tamamladıktan sonra olumlu ya da olumsuz sonuç ortaya çıkar. Bu durumda olumlu sonuç alırsanız Bulgaristan vatandaşlığı kimliği alabilirsiniz. Bulgaristan vatandaşlığınızın olduğunu biliyor olsanız bile daha sonra göç nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılmış olabilirsiniz. Bu nedenle sorgulama işlemini yaptırmanız gerekmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlığına Başvuru Şartları

Türkiye vatandaşı olan biri Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru yapmak istiyorsa aranan şartlar şunlardır:

-Türkiye’de herhangi bir suç nedeniyle sabıkalı olmaması gerekmektedir.

-Başvuru yapan kişinin 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

-Bulgaristan sınırları içerisinde herhangi bir suç işlememiş olması gerekmektedir. Kaçak yollarla gelmemiş ve bir şeylerden kaçmamış olması gerekmektedir.

-Başvuru yapan kişilerin düzenli geliri olması ve bir işe sahip olması gerekmektedir. Düzensiz, gelirsiz kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

-Gelir belgesinin olması ve yüksek bir gelire sahip olması gerekmektedir. Gelir elde edişi yasal olmalıdır. Yasal olmayan durumlar kabul edilmeyecektir.

-Bulgaristan vatandaşlığı için başvuran birinin Bulgar dilini biliyor olması ve iyi seviyede olması gerekmektedir. Bazı durumlarda başvuru yapan kişilerin sınava girmesi ve sınavdan belirlenen notun üzerinde alması istenmektedir. Bazı durumlarda ise dil bilgisine bakılmamaktadır. Bu genelde anne ya da babadan dolayı vatandaşlık hakkına sahip olan kişiler için geçerlidir. Belirtilen şartlara uyan kişiler vatandaşlık için başvuru yapabilir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan VatandaşlığıBulgaristan VatandaşlıkBulgaristan Vatandaşlığı şartlarıBulgaristan Vatandaşlığı Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu

Popüler Haberler

Konaklama Vergisi nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?
Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları
2020 AÖL 2. dönem soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuç takvimi belli oldu
2020 Yılı LGS Sonucu Adrese Dayalı Liseler Hangileri? Veli Tercihli Kayıt Sistemi Nedir? Adrese Dayalı Kayıt Nasıl Gerçekleştiriliyor?
2020-2021 Yılı Lise Kayıt İşlemleri Tarihi Ne Zaman? Lise Kayıtları Başlama Tarihi Belli Oldu!
2020 ehliyet sınavı hangi tarihlerde yapılacak? Teorik ve uygulamalı ehliyet sınavı takvimi açıklandı
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu
2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav takvimi belli oldu
2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Mart 2020 Pazar
İsteğe bağlı sigorta şartları nedir? İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Ödemeleri nasıl yapılır?
Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Matrix yeni filmi vizyon tarihi belli oldu
2020 MEBsözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen alımı sözlü mülakatlar ne zaman olacak?
21 Eylül 2019 EUS Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
2020 Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı yapacak mı? Başvuru şartları neler?
Varlık vergisi yasası nedir? 2020 Varlık vergisinin özellikleri ve amacı
Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak
Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu? Payitaht Abdülhamid son bölümde yaşananlar
Kuruluş Osman 27. Bölüm! Sezon Finali Özeti ve Yeni Sezon Detayları
Halkbank personel alımı başvuru tarihini ve sınav detaylarını açıkladı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.