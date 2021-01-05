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Bulaşık makinesine bulaşıklar nasıl yerleştirilmeli?

Bulaşık makinesinden daha temiz sonuçlar almak için uygulamanız gereken birkaç basit yöntem bulunuyor. Bulaşık makinesinin nasıl yerleştirileceğine dair bütün detaylar ve ipuçlarını sizler için bu haberimizde anlattık.

05 Ocak 2021 Salı 20:29
Bulaşık makinesine bulaşıklar nasıl yerleştirilmeli?
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 Bulaşık makinenizi olması gerektiği şekilde yerleştirdiğiniz zaman makineniz size daha iyi bir temizlik sağlamış olacak. Bulaşıklarınızı makinenizden temiz bir şekilde çıkartmak istiyorsanız , kullanmış olduğunuz makine ile deterjanın kalitesine dikkat ettiğiniz kadar, doğru kullanım koşullarına da dikkat etmeniz gerekmektedir.  Çok basit olan kurallarla birlikte ipuçlarını da öğrendikten sonra makinenizi her kullanımız sonrası aynı verimi alarak, yerleştirme ve boşaltma işlemlerinizi daha kısa bir sürede tamamlamış olursunuz. İşte makine kullanımında ki kural ve ipuçları:

1- Alt raf ile üst raf ayrımına dikkat!

Makinenizin alt rafına tabak, tencere, tava, çatal, kaşık, bıçak; üst rafına ise, bardak, kadeh, fincan, kase ile bardak altlığı gibi daha küçük ebatlarda ki eşyalar yerleştirilmelidir. Bulaşık makinesi dizaynının bu şekilde tasarlanmasının nedeni yıkama işleminden en iyi sonucu almak içindir. Bütün marka ve modellerdeki raf yerleştirme ve tasarımların bu şekilde benzerlik göstermesi de bunun en büyük göstergesi oluyor.

 

2- Yerleştirme yönlerine dikkat edin!

Üst rafı yerleştirdiğiniz zaman bardaklarınızı ters olarak koymaya özen gösterin. Aynı şekilde, tencere ile daha geniş olan kaseleri de makinenizin alt rafına, çukur tarafları aşağı dönük olarak yerleştirmelisiniz. Çukur şeklinde olan bütün bulaşıklarınızı yerleştirirken bulaşıkların yüzeye sabit olması gerekiyor. Eğer yüzeye sabit yerleştirilmezse, yıkama aşamasında su kuvveti ile bulaşıklarınız devrilerek çukur kısımlarda su birikintisi meydana gelir.

 

3- Bulaşıklarınızı her zaman aynı açı ile yerleştirin!

Makinenizden daha iyi bir sonuç almak için, bulaşıklarınızı her zaman düz olarak, kirli tarafları makinenin merkez kısmına yönelecek şekilde yerleştirmelisiniz.Üst raf kısmında küçük kaseleriniz için ayrılmış dişler bulunmakta. Bu kısma kaselerinizi yerleştireceğiniz zaman, makinenin merkezine yönelik ve kavisli yüzeyler aşağı eğimli duracak şekilde yerleştirmelisiniz. Ayrıca aynı türdeki bulaşıklarınızı arka arkaya gelecek şekilde aynı açı ile yerleştirdiğinizde, boşaltma ve yerleştirme işlemlerinizi de daha kolay gerçekleştirmiş olacaksınız.

 

4- Çatal ve bıçak sepeti nasıl yerleştirilmeli?

Güvenliğiniz için ucu sivri olan bıçaklarınız ile benzer bulaşıklarınızı ters olarak yerleştirmelisiniz. Kaşıklarda kavis bulunduğu için yıkama esnasında iç içe geçmeleri söz konusu olabilir.Bu yüzden kaşıklarınızı ayrı kısımlara mesafeli olarak yerleştirmeniz daha iyi olacaktır. Ayrıca, yıkama esnasında suyun makinenin her yerine eşit olarak ulaşabilmesi için sepeti çok fazla doldurmamalısınız.

 

5- Kepçe ve spatula benzeri uzun bulaşıklarınızı üst kısma yerleştirin!

Su püskürtme kollarının çalışmasının engellenmemesi için uzun bulaşıklar, makinenin üst kısmında bulunan rafa yatay olarak yerleştirilmeli. Ayrıca, yerleştirme esnasında bulaşıkların sabit olduğu ve aşağı kayarak püskürtme kollarına çarpmayacağına da emin olmak gerekiyor.

 

6- Yumuşak plastikleri üst kısma koyun!

Hafif ve yumuşak olan plastik bulaşıkların ısıdan olabildiğince az etkilenmeleri için üst rafa sağlam şekilde koyularak yıkanması gerekir. Diğer sert plastik bulaşıklar alt kısımda yıkanabilir.

 

7- Bulaşıklar yerleştirilirken su püskürtme kollarına dikkat edilmeli!

 Makinenin alt ve üst kısımlarında bulunan su püskürtme kollarına hiçbir bulaşığın temas etmediğinden emin olabilmek için, makinenizi çalıştırmadan önce bu kolları çevirme yöntemi ile kontrol etmelisiniz.

 

8- Daha temiz bir doğa ve kaynak tasarrufu sağlamak için dikkat edin!

Makinenizi mutlaka tamamen dolduğu zaman çalıştırmalısınız. Ayrıca yeterli miktarda deterjan koymaya da dikkat etmelisiniz. Bulaşıklarınızı makineye yerleştirmeden önce yıkamanıza gerek yok. Peçete veya da sünger aracılığıyla bulaşıklarınızı kirlerinden arındırarak makineye yerleştirebilirsiniz.

 

9- Bütün bulaşıklar makinede yıkanmaz!

Bütün bulaşıklar makinede yıkanmaya uygun değildir. Tahta kaşık, bakır, teflon ve kristal bardaklar gibi eşyalar makinede yıkanmaz.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
Bulaşık MakinesiYerleştirme
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