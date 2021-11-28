Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisinin ne iş yaptığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisi nedir? Sorunun yanıtı haberimizin devamında...

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisi ne iş yapıyor?

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisi sıvı ile gaz yakıtlı sistemlerde brülörün çalıştırılmasını sağlayan, katı yakıt yakan sistemlerde yakıtın beslemesiyle ateşlemesini sağlayan, operasyonel anlamda günlük, haftalık ve aylık kontrol işlerini yerine getirmekle görevli, cihazların enerji tüketim oranlarının takibini yaparak daha verimli bir biçimde işlevlerini yerine getirip getirmediğinin tespitini yapıp gereken ayar ile düzenleme işlemlerini yapan, güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığının kontrolünü sağlayan, acil durumlarda kazana müdahale eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişilerdir.

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisi maaşları ne kadar? 2021 güncel maaş ücretleri

Buhar kazanı operatörleri ile kazan ateşçilerinin aylık maaşları ortalama 3260 TL. Buhar kazanı operatörleri ile kazan ateşçilerinin aylık minimum aldıkları maaş 2826 TL, maksimum 3850 TL'dir. Bu ücretler karşılığında bu işi yapmayı isteyen kişiler İŞKUR buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisi iş ilanlarına bakarak, İŞKUR üzerinden kariyerleri ile ilgili planlamalarını yapabilirler.

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisi olabilmek için hangi eğitim düzeyinde olmak gerekiyor?

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim eğitim düzeyinde olmaları gerekiyor.

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisinin yaptığı iş nedir?

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçileri, işletmenin genel çalışma prensiplerine göre araç, gereç ve ekipmanları etkin olarak kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimliliği ile kalitesine uygun bir şekilde;

- İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

- İş organizasyonu yapmak,

- Kazan çalışma ayarlarını yapmak,

- Çalışma öncesi kazan emniyetine yönelik kontrolleri yapmak,

- Yakıcı ayarlarını ve kontrollerini yapmak,

- Kazanı çalıştırmak, Yakıcıyı ateşlemek,

- Kazan basıncını yükseltmek,

- Kazanın normal ve sürekli çalışmasını temin etmek,

- Kazanın normal ve sürekli çalışmasını temin etmek,

- Kazan blöf işlemlerini yapmak,

- Kazanı durdurmak ve kapatmak,

- Acil durumlarda müdahale etmek,

- Faal olan kazanla ilgili temizlik ve bakımları yapmak,

- Faal olmayan kazanların temizlik ve bakımlarını yapmak

- Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisinin meslek ana grubu nedir?

Tesis, makine operatörleri ile montajcılardır

Meslek alt ana grubu nedir?

Sabit tesis ile makine operatörleri

Meslek grubu nedir?

Diğer sabit tesis ile makine operatörleri

Buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisinin meslek kodu ne?

Türk Meslekler sözlüğüne göre buhar kazanı operatörü ile kazan ateşçisinin meslek kodları 8182.06 şeklinde belirlendi.