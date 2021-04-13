Bugün sahura kaçta kalkılacak? 14 Nisan 2021 Ramazan sahur vakitleri ve iftar vakitleri

İmsak vaktiyle beraber sona eren sahur vakti her ile göre değişiklik göstermektedir. Güneşin doğuş saatine göre belirlenmekte olan imsak vakitleri her ilde farklı saatte görülür. Peki 14 Nisan 2021 sahur vakti ne zaman?

14 Nisan 2021 sahur vakti

Ramazan ayının ikinci sahurunun gerçekleşeceği 14 Nisan gecesinde sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

İstanbul için sahur saati 04:48’e denk gelmektedir. Sahur saati İzmir için 05:03, Ankara için 04:36, Eskişehir için 04:46, Diyarbakır için 04:13, Konya için 04:44, Isparta için 04:52, Kayseri için ise 04:29 olarak belirlenmiştir.

Sahur’un anlamı nedir?

Lügatte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” olarak geçmekte olan seher kelimesinden türemiş olan sahur kelimesi, oruç tutmaya hazırlanmak adına yemek yendiği vakittir. Sahur yemeği bereketli ve “mübarek gıda” olarak geçmektedir. Sahurun öneminin altı çizilmiştir.

Oruca niyet etmek

Orucun şartlarından birisi olan niyet etmek çok önemlidir. Oruç tutmak için “yarınki orucu tutmaya” diyerek niyet edilmelidir. Oruca imsak vaktinden sonra niyet edilebilmesi için ise orucu bozacak olan hiçbir eylemin gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.