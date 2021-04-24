Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021

Mübarek 3 ayların üçüncüsü ve 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Ramazan ayı kaç gün sürer? Ramazan’da hangi gün ne zamana denk gelir? Bugün Ramazan ayının kaçıncı gecesi?
Ramazan, 13 Nisan Salı günü başladı. Ramazan ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak sevaptır.
Ramazan ayı
Ramazan’ın kaçı?
24 Nisan günü Ramazan’ın 12. Gününe denk gelmektedir.
Ramazan’ın ilk 20 günü ve tarihleri
- 1. günü: 13 Nisan Salı
- 2. günü: 14 Nisan Çarşamba
- 3. günü: 15 Nisan Perşembe
- 4. günü: 16 Nisan Cuma
- 5. günü: 17 Nisan Cumartesi
- 6. günü: 18 Nisan Pazar
- 7. günü: 19 Nisan Pazartesi
- 8. günü: 20 Nisan Salı
- 9. günü: 21 Nisan Çarşamba
- 10. günü: 22 Nisan Perşembe
- 11. günü: 23 Nisan Cuma
- 12. günü: 24 Nisan Cumartesi
- 13. günü: 25 Nisan Pazar
- 14. günü: 26 Nisan Pazartesi
- 15. günü: 27 Nisan Salı
- 16. günü: 28 Nisan Çarşamba
- 17. günü: 29 Nisan Perşembe
- 18. günü: 30 Nisan Cuma
- 19. günü: 1 Mayısıs Cumartesi
- 20. günü: 2 Mayısıs Pazar
Dinimize göre, günler sabah namazından akşam namazına kadardır.
Ramazan’ın ilk 20 gecesi
- 1. gece: 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece
- 2. gece: 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
- 3. gece: 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece
- 4. gece: 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
- 5. gece: 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
- 6. gece: 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
- 7. gece: 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
- 8. gece: 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece
- 9. gece: 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
- 10. gece: 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
- 11. gece: 22 Nisan Perşembe'yi 23 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
- 12. gece: 23 Nisan Cuma'yı 24 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
- 13. gece: 24 Nisan Cumartesi'yi 25 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
- 14. gece: 25 Nisan Pazar'ı 26 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
- 15. gece: 26 Nisan Pazartesi'yi 27 Nisan Salı'yı bağlayan gece
- 16. gece: 27 Nisan Salı'yı 28 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
- 17. gece: 28 Nisan Çarşamba'yı 29 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
- 18. gece: 29 Nisan Perşembe'yi 30 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
- 19. gece: 30 Nisan Cuma'yı 1 Mayısıs Cumartesi'yi bağlayan gece
- 20. gece: 1 Mayısıs Cumartesi'yi 2 Mayısıs Pazar'ı bağlayan gece
Dinimize göre geceler, akşam namazından imsak vaktine kadar olan zamandır.
Son Güncelleme: 24.04.2021 13:57