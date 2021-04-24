Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021

Mübarek 3 ayların üçüncüsü ve 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Ramazan ayı kaç gün sürer? Ramazan’da hangi gün ne zamana denk gelir? Bugün Ramazan ayının kaçıncı gecesi?

Ramazan, 13 Nisan Salı günü başladı. Ramazan ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak sevaptır.

Ramazan ayı

Ramazan’ın kaçı?

Ramazan’ın ilk günü 13 Nisan günüdür. İlk gecesi ise 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gecedir.

24 Nisan günü Ramazan’ın 12. Gününe denk gelmektedir.

Ramazan’ın ilk 20 günü ve tarihleri

1. günü: 13 Nisan Salı

2. günü: 14 Nisan Çarşamba

3. günü: 15 Nisan Perşembe

4. günü: 16 Nisan Cuma

5. günü: 17 Nisan Cumartesi

6. günü: 18 Nisan Pazar

7. günü: 19 Nisan Pazartesi

8. günü: 20 Nisan Salı

9. günü: 21 Nisan Çarşamba

10. günü: 22 Nisan Perşembe

11. günü: 23 Nisan Cuma

12. günü: 24 Nisan Cumartesi

13. günü: 25 Nisan Pazar

14. günü: 26 Nisan Pazartesi

15. günü: 27 Nisan Salı

16. günü: 28 Nisan Çarşamba

17. günü: 29 Nisan Perşembe

18. günü: 30 Nisan Cuma

19. günü: 1 Mayısıs Cumartesi

20. günü: 2 Mayısıs Pazar

Dinimize göre, günler sabah namazından akşam namazına kadardır.

Ramazan’ın ilk 20 gecesi

1. gece: 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece

2. gece: 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

3. gece: 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece

4. gece: 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece

5. gece: 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece

6. gece: 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece

7. gece: 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece

8. gece: 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece

9. gece: 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

10. gece: 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

11. gece: 22 Nisan Perşembe'yi 23 Nisan Cuma'yı bağlayan gece

12. gece: 23 Nisan Cuma'yı 24 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece

13. gece: 24 Nisan Cumartesi'yi 25 Nisan Pazar'ı bağlayan gece

14. gece: 25 Nisan Pazar'ı 26 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece

15. gece: 26 Nisan Pazartesi'yi 27 Nisan Salı'yı bağlayan gece

16. gece: 27 Nisan Salı'yı 28 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

17. gece: 28 Nisan Çarşamba'yı 29 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

18. gece: 29 Nisan Perşembe'yi 30 Nisan Cuma'yı bağlayan gece

19. gece: 30 Nisan Cuma'yı 1 Mayısıs Cumartesi'yi bağlayan gece

20. gece: 1 Mayısıs Cumartesi'yi 2 Mayısıs Pazar'ı bağlayan gece

Dinimize göre geceler, akşam namazından imsak vaktine kadar olan zamandır.