Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 27 Nisan Ramazanın kaçıncı günü oluyor? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı?

Ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz şu günlerde Müslümanlar Ramazan ayının kaçı oldu gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Bayramın yaklaşmasıyla bu sorunun cevabı daha da önem kazandı. İslam dünyası için kutsal olan üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının farzı oruç tutmaktır. Oruç tutan Müslümanlar Ramazan ayının kaçıncı günü olduğunu ve kaç gün daha oruç tutacaklarını araştırmaya başladı. Hicri takvimin ve miladi takvimin aynı olmamasından dolayı üç ayların kullandığımız takvimde tekabül ettikleri günler farklıdır. Bu sebeple insanların kafası karışmaktadır. Kafalarda oluşan soru işaretleri haberimiz ile giderileceğini umuyoruz.

Bugün Ramazan ayının kaçı?

2021 yılı Ramazan ayı 132 Nisan tarihinde tüm Müslüman ülkelerde başladı. Hicri takvimde 1 Ramazan olarak geçen başlangıç tarihi miladi takvimde 13 Nisan’a tekabül etti. 30 gün tutulacak oruçlar için her günün miladi takvimdeki karşılığını sizin için derledik.

2021 Yılı Ramazan ayının ilk 20 günü ve Miladi takvimdeki karşılığı

Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı

Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı

Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 12. günü : 24 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 13. günü : 25 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 14. günü : 26 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 15. günü : 27 Nisan Salı

Ramazan Ayı 16. günü : 28 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 17. günü : 29 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 18. günü : 30 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 19. günü : 1 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayısıs Pazar

Bugün ise günlerden 27’si olması haliyle Ramazan ayının 15. günüdür.

Üç aylar ne zaman başladı?

Mübarek üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021’e tekabül etmiştir. Rahmet ve mağfiret dolu ardışık üç ay olan sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan Müslüman ülkeler için kutsal sayılır. Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili ile başlar, ardından Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesini içinde bulundurur ve Ramazan’ın son günü bayramın başlangıcı ile sona erer. Peygamber efendimiz (S.A.V) üç aylar ile ilgili şu sözü söylemiştir;

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

Ramazan ayı üç ayları uğurladığımız türlü hayır ve faziletlerin olduğu bir aydır. Müslüman alemi bu ayda 30 gün oruç tutar ve orucun sıhhi ve manevi faydalarından yararlanır. Ramazan ayı dayanışma ve paylaşma ayıdır. Mukabelelerin okunduğu Kur’an okuma ayıdır. Ramazan ayı tüm ayların en mübarek olanıdır. Çünkü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlamıştır.