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Bugün noterler açık mı? Nöbetçi noter listesi sorgulama!

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında noterlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar hafta sonunda nöbetçi noterlerin faaliyet gösterip göstermediklerini araştırmaya başladı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Bugün noterler açık mı? Nöbetçi noter listesi sorgulama!
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Nöbetçi noter, vatandaşlara yardımcı olan bir işlem haline gelmiştir. Hafta sonunda noter işlemlerini yapmalarını sağlayan bu sistem oldukça kullanışlı bir hal aldı. Vatandaşlar hafta sonu tüm noterlik işlemlerini gerçekleştirebilirler. Hafta içi vakit bulamayan ve noterlik faaliyetinde bulunamayan vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar günleri noter işlemlerini yapabilirler.

TNB Nöbetçi Noter Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adalet Bakanlığı, Türkiye'deki noterlik görevlerine ilişkin karar verdi. Türkiye Noterler Birliği (TNB), kendisine verilen görevin noterlere açık olması gereken noterleri belirlemektedir. Hafta sonu görev yapacak olan noterler, TNB'nin resmi intenet sitesinde duyuruldu. Nöbetçi noterler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, resmi TNB web sitesinin noterlik inceleme bölümünden il ve tarih seçeneklerini kullanarak arama yapabilirler. Bu şekilde nöbetçi noterlerin listesini öğrenebilirsiniz.

Bu Hafta Sonu Nöbetçi Noter Var Mı?

Vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle noter onayına özel izin olup olmadığını merak ediyor. Öncelikle koronavirüs ile ilgili faaliyetler kapsamında hafta sonu nöbetçi noter uygulamaları askıya alındı. Adalet Bakanlığı kararıyla askıya alınan nöbetçi noterlik nedeniyle bu hafta sonunda hiçbir noter faal olmayacak. Noter işlemi yapmak isteyen vatandaşların işlemin tamamlanabilmesi için hafta içi mesai saatlerine kadar beklemesi gerekecektir.

Nöbetçi Noter Uygulaması Ne Zaman Devam Edecek?

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüs ile ilgili faaliyetler kapsamında sürdürmediği hizmette noterlik uygulaması ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de bu uygulamanın ne zaman geri yürürlüğe gireceği oldu. Adalet Bakanlığı kararıyla askıya alınan nöbetçi noterlik uygulaması, Adalet Bakanlığı kararıyla yeniden değiştirilecek. Şimdiye kadar bu yönde bir adım atılmadı. Ancak koronavirüs salgını sona erdikten sonra noterlerin tekrar görev başında olması bekleniyor.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
NöbetçiNoterHafta Sonu
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