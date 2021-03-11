Bugün ne yemek yapsam; Benim Yemeğim kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri

Bugün ne yemek yapacağı ile ilgili kararsızlığa düşen siz değerli okurlarımız için; Benim Yemeğim adlı programın bugünkü menüsü; patlıcan dolmasının tarifini paylaşacağız. Türk mutfağının en leziz yemeklerinden biri olan kuru patlıcan dolmasının yapımında ise dikkat edilmesi gereken püf noktalarda bulunuyor.

Ekranların sevilen yarışmalarından biri; Benim Yemeğim adlı programda yarışmacılar her gün birbirinden farklı yemekler ile izleyicinin karşısına çıkmakta. Bugünkü menüde ise kuru patlıcan dolması bulunuyor. Türk mutfağının lezzeti şahane yemeklerinden birisi olan kuru patlıcan dolmasının yemek tarifi ve dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde anlatımını gerçekleştirdik. Özellikle yoğurt ve sarımsak ikilisinin bir araya geldiği sofranızda iştahı kabartacak kuru patlıcan dolması; özel davetlilerinize de yapabileceğiniz en gözde yemeklerden bir tanesidir.

Şef Rafet İnce tarafından yemeklerin dikkat edilmesi gereken noktaları Benim Yemeğim adlı programda paylaşılıyor. Program izleyiciler tarafından beğenilmekte ve yapılan yemeklerin tadı merak edilmektedir. İşte siz değerli okurlarımız için 11 Mart Benim Yemeğim menüsündeki kuru patlıcan dolması!

Kuru patlıcan dolmasında kullanılacak olan malzemeler nelerdir?

• 20 tane kuru patlıcan,

• 1, 5 yemek kaşığı ‘biber’ salçası,

• 4 tane soğan,

• 1, 5 yemek kaşığı suda ıslatılma işlemi gerçekleştirilmiş sumak,

• Yarım demet maydanoz ile nane,

• 6 yemek kaşığı yoğurt,

• 2 su bardağı olacak şekilde pirinç,

• 1 tane limon,

• 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kırmızı ‘toz’ biber, • 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kırmızı ‘toz’ biber,

• 1, 5 yemek kaşığı ‘domates’ salçası,

• 2 diş sarımsak.

Nasıl yapılır; kuru patlıcan dolması (detaylı tarif)

• Öncelikle kuru patlıcan dolmasında kullanılacak maydanoz, nane ve soğanı ince bir şekilde doğruyoruz ve bir kabın içine koyuyoruz.

• Bu kabın içine yarım limon suyu, pirinç, biber ve domates salçasını koyuyoruz. Ardından sarımsak, tuz, toz biber, zeytinyağı ve karabiberi de içine katıp iyice karıştırmalıyız.

• Böylelikle hazırladığımız harcı için öncesinden ıslatılan patlıcanların içine 1 parmak boşluğu bırakacak şekilde dolduruyoruz.

• Üzerine öncesinde ıslattığımız sumağı eklemeliyiz.

• Yaklaşık olarak 25 dakikalık bir süre zarfında pişirmeye bırakıyoruz. Bu esnada yoğurda sarımsak ve tuz katarak bunları karıştırıyoruz. Böylece sarımsaklı yoğurdumuzu elde ediyoruz.

• Mayısdanoz, zeytinyağı ve naneyi blender aracılığı ile birbirine karıştırıyoruz. Ardından maydanoz, nane ve zeytinyağını süzgeç aracılığı ile süzme işlemini gerçekleştiriyoruz.

• Blender aracılığı ile karıştırdığımız ve sonrasında süzdüğümüz nane püresini dolmanın üstüne katıyoruz.

• Pişme işlemi gerçekleşen dolmaların tabağa koyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından tabağa yoğurt ve naneli, zeytinyağlı ve maydanozlu sosu da ekliyoruz ve sunumunu gerçekleştiriyoruz.

Afiyet olsun…