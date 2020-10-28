Bugün ne kandili, hangi kandil var? 28 Ekim gecesi ne kandili?

İslam aleminin heyecanla beklediği ve mübarek günlerden birisi olan Mevlid Kandili’nde milyonlarca kişi ellerini gökyüzüne açacak. Büyük bir coşkuyla karşılanan Mevlid Kandili dua ve ibadetlerle geçirilen en özel dini günlerden birisidir.

Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu?

Mevlid Kandili’nde yapılabilecek ibadetler;

Kur’an-ı Kerim okunmalı. Okuyanlar dinlenmeli ve uygun mekanlarda da Kur’an-ı Kerim ziyafetleri verilmesi gerekmektedir.

Hz. Muhammed (sas)’a salât ü selalar getirilecek ve onun şefaatini ümit ederek ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Tefekkürde bulunulmalı ve hayati meselelerle ilgili derin düşünceler içerisine girilmelidir.

Günahlara samimi bir şekilde tevbe edilmeli ve gece fırsat bilinerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.

Bolca zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.

Küs ve dargınlar barışmalı, gönüller alınıp üzgün yüzler güldürülmelidir.