Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

İslam dini inancına göre kutsal kabul edilen gecelerden bir tanesi olan ve Şaban Ayı’nın 15. Gecesine denk gelen güne Berat Kandili deniyor. Osmanlı zamanında II. Selim dönemi itibari ile minarelerde kandil yakılması ile kandil adı verilen Berat Kandil’inin Arapça karşılığı temize çıkmaktır.

Berat Kandili ne zamana denk geliyor?

Şaban Ayı’nın 15. Gecesinde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre 2021 yılında 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Berat Kandili bu sene Cumartesi günü idrak edilecek. Dini takvim doğrultusunda Ramazan Ayı da bu yıl 13 Nisan 2021 Salı günü başlamaktadır.

Berat Kandil’inin önemi nedir?

Berat kelimesinin asıl anlamı kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamı taşır. Berat ile beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamları nedeniyle Müminlerin bu gece günahlarının yüklerinden kurtularak, ilahi bağışa ermeleri umulmuştur.

Berat gecesinin 4 ayrı ismi mevcuttur; bu mübarek gecenin en ünlü ismi “leyle-i beraa”dır. Diğer isimleri şunlardır; “leyle-i mübareke”, “leyle-i rahmet”, “leyle-i sakk”dır.