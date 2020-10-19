Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugünkü hava durumu için alınan tahminlere göre bir çok bölgede hava sıcaklığının azaldığı görülürken, güneydoğu Anadolu bölgesi iç Anadolu ve doğu Anadolu bölgelerinde önemli bir değişme almayacak. Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerler ile Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinin doğusunda sağanak yağışların etkili olacağı görülürken meteoroloji aralıklı sağanak ve yoğun sağanak için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Günlük hava durumuna bakıldığında baki illerdeki hava durumları şu şekilde

Ankara: Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ve havanın çoğunlukla bulutlu olarak geçeceği hava sıcaklığının ise 19 C olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun sağanak yağışlı olmak üzere hava sıcaklığı sabah saatlerinde 15 C iken öğle saatlerinde 19 C olması bekleniyor.

İzmir: Parçalı bulutlu olmak üzere yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklığı ise 24 C olarak tahmin ediliyor.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak tahmin ediliyorken hava sıcaklığının birkaç derece düşeceği ve 19 C olacağı tahmin ediliyor.

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava sıcaklığının 30 derece olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hava sıcaklığı 23 derece olacak