Bugün hava nasıl olacak?

4 Ekim 2020 verilerine göre Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeler ile Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olduğu gözlenirken, Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültüsü olması ihtimal. Sağanak yağış beklenen iller Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkâri, Erzurum gibi Türkiye’nin doğusunda doğu Karadeniz’de olduğu gibi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Diğer kalan bölgeler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olması daha sonra havanın açması bekleniyor.
Günlük Hava Sıcaklıkları
Ankara da hava sıcaklığıHava parçalı ve az bulutlu olarak 26 derece olacak
İstanbul hava sıcaklığıHava parçalı ve az bulutlu olarak 27 derece olacak
İzmir hava sıcaklığHava az bulutlu olarak 31 derece olacak
Adana hava sıcaklığıHava Az bulutlu ve açık olarak 33 derece olacak
Bursa hava sıcaklığı HavaParçalı ve az bulutlu olarak 30 derece olacak
Antalya hava sıcaklığıAz bulutlu ve açık olarak 34 derece olacak
Trabzon hava sıcaklığıParçalı ve çok bulutlu olarak , aralıklı bir şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor hava sıcaklığı mevsim normallerinde 24 derece