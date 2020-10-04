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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeler ile Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olduğu gözlenirken, Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültüsü olması ihtimal. Sağanak yağış beklenen iller Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkâri, Erzurum gibi Türkiye’nin doğusunda doğu Karadeniz’de olduğu gibi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Diğer kalan bölgeler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olması daha sonra havanın açması bekleniyor.

04 Ekim 2020 Pazar 10:37
Bugün hava nasıl olacak?
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4 Ekim 2020 verilerine göre Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeler ile Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olduğu gözlenirken, Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültüsü olması ihtimal. Sağanak yağış beklenen iller Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkâri, Erzurum gibi Türkiye’nin doğusunda doğu Karadeniz’de olduğu gibi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Diğer kalan bölgeler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olması daha sonra havanın açması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünü yapmış olduğu hava tahmin raporunda, Ekim ayı olmasına rağmen batı kesimlerinde hava sıcaklığı27 derecenin üzerinde olup mevsim normalleri dışındayken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyir edecek. Esen rüzgârların ise hafif ve orta şiddette olması bekleniyor.

Günlük Hava Sıcaklıkları

Ankara da hava sıcaklığı 

 Hava parçalı ve az bulutlu olarak 26 derece olacak

İstanbul hava sıcaklığı 

 Hava parçalı ve az bulutlu olarak 27 derece olacak

İzmir hava sıcaklığ

Hava az bulutlu olarak 31 derece olacak

Adana hava sıcaklığı

Hava  Az bulutlu ve açık olarak 33 derece olacak

Bursa hava sıcaklığı Hava

 Parçalı ve az bulutlu olarak  30 derece olacak

Antalya hava sıcaklığı 

 Az bulutlu ve açık olarak 34 derece olacak

Trabzon hava sıcaklığı 

Parçalı ve çok bulutlu olarak , aralıklı bir şekilde  sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor hava sıcaklığı mevsim normallerinde  24 derece

 



Son Güncelleme: 04.10.2020 10:37
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuGenel
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