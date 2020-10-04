Bugün hava nasıl olacak?

4 Ekim 2020 verilerine göre Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeler ile Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olduğu gözlenirken, Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültüsü olması ihtimal. Sağanak yağış beklenen iller Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkâri, Erzurum gibi Türkiye’nin doğusunda doğu Karadeniz’de olduğu gibi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Diğer kalan bölgeler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olması daha sonra havanın açması bekleniyor.

MeteorolojiMüdürlüğünü yapmış olduğu hava tahmin raporunda, Ekim ayı olmasına rağmen batı kesimlerinde hava sıcaklığı27 derecenin üzerinde olup mevsim normalleri dışındayken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyir edecek. Esen rüzgârların ise hafif ve orta şiddette olması bekleniyor.

Günlük Hava Sıcaklıkları

Ankara da hava sıcaklığı

İstanbul hava sıcaklığı

İzmir hava sıcaklığ

Adana hava sıcaklığı

Bursa hava sıcaklığı Hava

Antalya hava sıcaklığı

Trabzon hava sıcaklığı

Hava parçalı ve az bulutlu olarak 26 derece olacakHava parçalı ve az bulutlu olarak 27 derece olacakHava az bulutlu olarak 31 derece olacakHava Az bulutlu ve açık olarak 33 derece olacakParçalı ve az bulutlu olarak 30 derece olacakAz bulutlu ve açık olarak 34 derece olacakParçalı ve çok bulutlu olarak , aralıklı bir şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor hava sıcaklığı mevsim normallerinde 24 derece