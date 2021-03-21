Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku

Gazete okurları bugünkü gazete manşetlerini merak ediyor. Günün önemli gelişmeleri gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Gazete okuyucuları Akşam, Sözcü, Star, Yeni Şafak gibi önemli gazetelerin 21 Mart Pazar günü öne çıkardıkları haberleri araştırıyor.

21 Mart Pazar günü gazete manşetlerinin genelinde kadın haklarının korunmasına ilişkin hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası sonucunda verilen bu iki karara muhalefet ve sanat camiasından büyük tepki gelmişti. Gazetelerin manşetlerinde söz konusu iki karara yönelik eleştirilere karşı Hükümetin verdiği yanıtlarda yer aldı.

Akşam gazetesi

Akşam gazetesinin 21 Mart Pazar günü manşetinde “Yusufeli Ruhu” başlığına yer verildi. Artvin’in Yusufeli ilçesinde çıkan yangın 193 ev ve ahırın yandığı ve evleri yanan kişilere komşularının sahip çıktığı bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet gazetesi

Cumhuriyet gazetesinin manşetinde kadın hakları kapsamında hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilme kararına karşı “Kadınları Durduramazsınız” manşetine yer verildi.

Hürriyet gazetesi

Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde “Gece yarısı iki flaş gelişme” ifadesine ver verdi. Söz konusu başlıkla birlikte İstanbul Sözleşmesi’nin iptali ve Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesine dikkat çekildi.

Sabah gazetesi

Sözcü gazetesi

Sabah gazetesi bugünkü manşetinde “15 Temmuz işkencesini anlattı” ifadesiyle gazeteci Şükrü Benli’nin CHP’li Edine Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı FETÖ darbe girişime karşı kadeh kaldırırken görüntülemesi üzerine işkence edildiğine dair röportaja yer verildi.

Sözcü’nün bugünkü manşetinde “Bir kalemde gitti” ifadesi kullanıldı. Söz konusu manşetin detayında Recep Tayyip Erdoğan’ın 4,5 ay önce karaname ile göreve getirdiği Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasına vurgu yaptı.

Yeni Şafak gazetesi

Yeni Şafak’ın bugünkü manşetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın hakları eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Önce CHP’deki kadınları tacizden koru” sözleri manşet olarak verildi.

Milliyet gazetesi

Milliyet’in bugünkü manşetinde de İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin “Sözleşme feshedildi” manşetine yer verildi.

Yeniçağ gazetesi

Yeniçağ gazetesi de bugünkü manşetinde görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a vurgu yaptı. “Hukuk devletinden hukuk dışı icraat” manşetiyle geçilen haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararının doğru olmadığı vurgulandı.

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