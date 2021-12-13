Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Aralık 2021 Pazartesi Nöbetçi eczaneler listesi!

Gündemde yoğun olarak ilgi görmekte olan konulardan birisi 13 Aralık 2020 tarihinde nöbetçi olarak çalışmakta olan eczaneler oldu. Cuma gününde saatler 21.00’a geldiğinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının bitiş süresi ise Pazartesi günü sabah saat 05.00 olarak belirlendi. Bunun üzerine ilaç ihtiyacı olan birçok vatandaş; 13 Aralık 2020 Pazar gününde eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Türkiye’nin bütün illerinde etkin olan sokağa çıkma yasağından muaf olan nöbetçi eczanelerin listesi.

13 Aralık 2020 Tarihinde Nöbetçi Olan Eczaneler

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında; özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri ve eczanelerin açık kalacağı belirtilmiştir.

12-13 Aralık 2020 tarihinde nöbetçi olarak açık olacak eczaneler hakkında, İstanbul Eczacılar odası açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ise;

“12-13 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’da bulunan eczanelerin çalışma planları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 12 Aralık 2020 Cumartesi gününde mevcut olarak bulunmakta olan nöbetçi eczanelerin sayısı 3 kat daha fazla olacak. İlave olarak açılan eczaneler ise saat 19.00’e kadar işlem yapacaktır. 13 Aralık 2020 Pazar gününde ise mevcut olarak bulunan nöbetçi eczane işlemleri ile hizmetlerde bulunacak.”

İstanbul Nöbetçi Eczaneler için TIKLAYIN

İzmir Nöbetçi Eczaneler için TIKLAYIN

Ankara Nöbetçi Eczaneler için TIKLAYIN