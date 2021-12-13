Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Aralık 2021 Pazartesi Nöbetçi eczaneler listesi!

Gündemde yoğun olarak ilgi görmekte olan konulardan birisi 13 Aralık 2020 tarihinde nöbetçi olarak çalışmakta olan eczaneler oldu. Cuma gününde saatler 21.00’a geldiğinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının bitiş süresi ise Pazartesi günü sabah saat 05.00 olarak belirlendi. Bunun üzerine ilaç ihtiyacı olan birçok vatandaş; 13 Aralık 2020 Pazar gününde eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Türkiye’nin bütün illerinde etkin olan sokağa çıkma yasağından muaf olan nöbetçi eczanelerin listesi.
13 Aralık 2020 Tarihinde Nöbetçi Olan Eczaneler
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında; özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri ve eczanelerin açık kalacağı belirtilmiştir.
12-13 Aralık 2020 tarihinde nöbetçi olarak açık olacak eczaneler hakkında, İstanbul Eczacılar odası açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ise;
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