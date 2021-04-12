Bugün camilerde teravih namazı var mı? Bu akşam camiler açık mı, teravih namazı kılınacak mı? 12 Nisan Pazartesi

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu akşam başlayacak. 12 Nisan Pazartesi günü Müslümanlar bir aylık oruç ibadetine başlayacak. Bilindiği gibi Ramazan ayında oruç tutmanın yanı sıra her akşam teravih namazları kılınmaktadır. Bu yıl pandemi nedeniyle teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı ise merak konusu olmuş durumda.
Ramazan’da camiler açık mı?
Teravih namazı evde kılınır mı?
Diyanetten yapılan bir başka açıklamada teravih namazlarının cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de kılınabileceği duyuruldu. Buna göre vatandaşların evlerinde teravih namazlarını kılabileceği açıklanmış oldu.
Teravih namazı 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 rekat olarak kılınması halinde sünnet yerine getirilir.
Son Güncelleme: 12.04.2021 18:56