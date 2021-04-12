İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Bugün camilerde teravih namazı var mı? Bu akşam camiler açık mı, teravih namazı kılınacak mı? 12 Nisan Pazartesi

Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi bu akşam başlayacak. Müslümanlar bugün camilerde teravih namazı var mı, bu akşam camiler açık mı ve teravih namazı kılınacak mı gibi soruları gündeme getirdi. Diyanetten açıklama geldi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:56
Bugün camilerde teravih namazı var mı? Bu akşam camiler açık mı, teravih namazı kılınacak mı? 12 Nisan Pazartesi
Takip Et:

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu akşam başlayacak. 12 Nisan Pazartesi günü Müslümanlar bir aylık oruç ibadetine başlayacak. Bilindiği gibi Ramazan ayında oruç tutmanın yanı sıra her akşam teravih namazları kılınmaktadır. Bu yıl pandemi nedeniyle teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Ramazan’da camiler açık mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Ramazan süresince kılınacak teravih namazlarının halk sağlığı açısından evlerde kılınmasına karar verildiğini açıkladı. Bu nedenle 2021 yılında teravih namazları camilerde kılınmayacak.

Teravih namazı evde kılınır mı?

Diyanetten yapılan bir başka açıklamada teravih namazlarının cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de kılınabileceği duyuruldu. Buna göre vatandaşların evlerinde teravih namazlarını kılabileceği açıklanmış oldu.

Teravih namazı 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 rekat olarak kılınması halinde sünnet yerine getirilir.




Son Güncelleme: 12.04.2021 18:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanTeravihCamiNamaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?
Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Günlük burç yorumları; 13 Nisan 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 13 Nisan 2021 Salı burç yorumları
2021 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları sorgula
2021 ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları sorgula
Ramazan mesajları; Anlamlı, resimli , hadisli ve ayetli hoş geldin ramazan kutlama mesajları
Ramazan mesajları; Anlamlı, resimli , hadisli ve ayetli hoş geldin ramazan kutlama mesajları
Çaykur Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun işçi alımı kura sonuçları, isim listesi
Çaykur Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun işçi alımı kura sonuçları, isim listesi

Popüler Haberler

Bugün camilerde teravih namazı var mı? Bu akşam camiler açık mı, teravih namazı kılınacak mı? 12 Nisan Pazartesi
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?
2021 Metro Market Ramazan kolisi erzak paketlerinde neler var, fiyatı ne kadar?
Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları; 13 Nisan 2021 Salı burç yorumları
Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kefaret dizisi Zeki (Tolga Güleç) kimdir?
Fahrettin Koca istifa etti mi, edecek mi? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 12 Nisan 2021 Pazartesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
Nisan 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Nisan 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emeklilik maaşı oranları
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.