Bugün alkol satışı yasak mı? 21 Şubat hafta sonu marketlerde içki satışı yasaklandı mı?

21 Şubat 2021 Pazar 16:49
Tüm dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında her hafta sonu
tüm ülke genelinde sokağa çıkma yasa uygulanmaya başlamıştı. Bundan dolayı marketler, bakkallar ve tekeller kapalı durumda bulunuyor. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasanın bitmesine saatler kala alkol
satışının yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. Hafta sonra içki
satışının yasaklanıp yasaklanmadığı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son karanameye göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde kuruyemiş, bakkal ve marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Buna göre her hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma yasaklarında hiçbir yerden alkol alınamayacak. Alkolünüzü yasaklardan önce almanızı tavsiye ediyoruz.
Son Güncelleme: 21.02.2021 16:49
Takip Et: