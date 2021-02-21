Bugün alkol satışı yasak mı? 21 Şubat hafta sonu marketlerde içki satışı yasaklandı mı?

Tüm dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hertüm ülke genelinde sokağa çıkma yasa uygulanmaya başlamıştı. Bundan dolayı marketler, bakkallar ve tekeller kapalı durumda bulunuyor. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasanın bitmesine saatler kalasatışının yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. Hafta sonrasatışının yasaklanıp yasaklanmadığı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son karanameye göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde kuruyemiş, bakkal ve marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Buna göre her hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma yasaklarında hiçbir yerden alkol alınamayacak. Alkolünüzü yasaklardan önce almanızı tavsiye ediyoruz.