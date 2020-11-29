Bugün 29 Kasım Pazar marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK saat kaça kadar açık olacak? Saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler bünyesinde birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı ya da kısıtlandı. Virüse karşı alınan tedbirler arasında belirlenen saatler arasında uygulanan sokağa çıkma yasakları da yer aldı. Son olarak sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar gününde A101, ŞOK ve BİM marketlerin açık olup olmadığı araştırılan konular arasında yer aldı.

29 Kasım Pazar A101, BİM, ŞOK marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge kapsamında hafta sonlarında belirlenen saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaktadır. Bakanlık tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatler Cumartesi günü 20.00’dan Pazar günü 10.00’a kadar ve Pazar günü 20.00’dan Pazartesi günü 05.00’a kadar olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda 29 Kasım Pazar gününde A101, BİM ve ŞOK marketlerin çalışma saatleri aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi uygulanacaktır.

A101 Çalışma saatleri

BİM Çalışma Saatleri

A101 marketler 29 Kasım Pazar gününde saat 10.00 ile 20.00 arasında çalışacaklar.

BİM marketler 29 Kasım Pazar gününde saat 10.00 ile 20.00 arasında çalışacaklar.

ŞOK Çalışma saatleri

ŞOK marketler 29 Kasım Pazar gününde saat 10.00 ile 20.00 arasında çalışacaklar.